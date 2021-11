Tessera Sanitaria persa? Smarrire i documenti è sempre un problema, ma ecco cosa devi fare se purtroppo ti succede.

Quando si perde il portafogli, ci si dispera non tanto per il valore economico dell’oggetto (salvo alcuni casi) o per i soldi contenuti in esso, quanto perché l’evento dà il via alla lunga trafila per rifare tutti i documenti.

Fortunatamente, a causa della tragica pandemia che ha colpito il mondo, l’Italia pare stia sempre più puntando sulla digitalizzazione, in modo tale che anche alcune pratiche burocratiche risultino molto più sbrigative rispetto ad un tempo.

Ma cosa fare se ad essere persa è la Tessera Sanitaria? Ecco qual è la procedura per richiedere il duplicato e, in prima battuta, a chi rivolgersi se s’incorre in questa problematica.

Tessera Sanitaria, cosa fare se la si perde: la procedura

Una nuova Tessera Sanitaria può essere richiesta nel caso in cui la precedente sia stata rubata, smarrita oppure perché il precedente esemplare si è deteriorato a tal punto da essere inutilizzabile.

Nelle prime due situazioni (furto e smarrimento) è necessario prima di tutto effettuare una denuncia presso le autorità competenti, essendo la Tessera Sanitaria un documento contenente dati sensibili (al pari di Carta d’Identità e Patente).

Successivamente, è possibile iniziare la procedura per rifare la tessera sanitaria, effettuabile sia sul sito dell’Agenzia delle entrate sia con e-mail o PEC all’Agenzia delle entrate, o dal sito dedicato al Sistema tessera sanitaria.

In alternativa, la si può richiedere presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate, oppure alla propria ASL; per l’opzione telefonica invece, sono disponibili i numeri 848 800 444 o 800 030 070, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 20:00.

A questo punti, non resterà che ritirare il nuovo esemplare di Tessera Sanitaria, che come col documento in scadenza, verrà spedita al domicilio indicato dal richiedente; per quanto riguarda i tempi, generalmente la spedizione richiede circa 7 giorni lavorativi dal momento della richiesta.

Qualora tardasse ad arrivare, si può contattare l’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale al numero verde(800.030.070), oppure acceder portale Sistema tessera sanitaria.

Chi invece avesse solamente bisogno di una copia della tessera sanitaria, può tranquillamente scaricarla in versione PDF e poi stamparla. Per duplicare la tessera sanitaria con microchip (TS-CNS) è necessario accedere nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; la procedura può essere attivata solamente accedendo via SPID o Carta d’Identità Elettronica, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure inserendo le credenziali di Fisconline.