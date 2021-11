Sanremo 2022: niente televoto? Ecco la decisione di Amadeus

Sanremo 2022, nella nuova edizione della celebre competizione musicale non ci sarà più il televoto? Ecco la decisione del conduttore Amadeus.

Arrivati a novembre, manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo, che come ogni anno da decenni a questa parte ormai, è pronto a portare al pubblico il meglio della musica italiana.

Lo scorso anno, sul palco dell’Ariston è stata festa grande per i Maneskin, che da lì in poi hanno avuto un’ascesa internazionale incredibile; per questo 2022 invece, chi sarà a trionfare?

Di sicuro, Amadeus ha tutta l’intenzione di bissare il successo d’ascolti, con un’edizione che dopo l’improvvisa pandemia COVID-19 pare poter tornare quasi del tutto alla normalità. Tra le novità, troviamo l’assenza del televoto: la decisione a riguardo.

Sanremo 2022, via il televoto per una categoria: decide Amadeus

In attesa della nuova edizione del Festival, manca solo qualche settimana alla partenza di Sanremo Giovani, che a quanto pare per quest’anno vedrà una grande novità in merito al regolamento e soprattutto al giudizio dei concorrenti.

Tramite una nota ufficiale, la Rai ha annunciato che per quanto riguarda Sanremo Giovani verrà tolto il televoto, con maggior rilievo dato al giudizio di Amadeus e alla commissione musicale.

” La Commissione Musicale ha il compito di determinare durante la Serata Finale, attraverso le proprie votazioni insieme a quella del Direttore Artistico, che voterà in maniera autonoma gli Artisti Vincitori di SANREMO GIOVANI” si legge nel comunicato.

Oltre a questa grande novità, pare non ci siano altri sostanziali cambiamenti alla competizione, prontissima a partire; Sanremo Giovani verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 a partire dal prossimo 15 dicembre; a condurre la serata, anche in vista di Sanremo, ancora una volta il direttore artistico Amadeus.

Per i giovani in gara quest’anno ci sarà anche un altro ambito premio: le due canzoni più meritevoli potranno direttamente partecipare al Festival di Sanremo di febbraio, tentando sin da subito il grande salto.

Quanto al Festival vero e proprio, sappiamo che per quest’anno sull’Ariston sarà assente Fiorello, che probabilmente parteciperà solamente ad una o due serate. In gara invece potrebbero esserci i ritorni più che graditi di Dolcenera e Francesco Gabbani, mentre possibile che, come ospiti, ritornino anche i Maneskin.

Manca veramente pochissimo per iniziare questo nuovo cammino musicale, che da dicembre arriverà poi direttamente alla prossima estate col consueto Eurovision Song Contest, a cui parteciperà il vincitore (o i vincitori) di questa nuova edizione del Festival.