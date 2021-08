Ida Platano, altro due di picche per la dama di Uomini e Donne: scopriamo chi è il cavaliere che le dice di no.

Il dating show di Maria De Fillippi suscita sempre, anno dopo anno, grande interesse da parte del pubblico, curioso di seguire l’evolversi dei vari rapporti e delle varie relazioni fra dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori.

Molto spesso quindi, grazie alla popolarità del programma, i partecipanti diventano vere e proprie celebrità sui social, nonostante questo non succeda sempre; oltre ai nuovi amori sbocciati, il programma ci mostra però anche una serie di (normali) rifiuti. Ida Platano, dopo la fine della relazione con Riccardo Gualtieri, ha preso un nuovo due di picche.

Uomini e Donne Ida Platano, il cavaliere che le ha detto di no

Dopo la fine della loro storia d’amore, sia Ida che Riccardo sono tornati a mettersi in gioco nel programma televisivo di Maria De Filippi; il primo ha provato a frequentare Roberta Di Padua ma senza successo, mentre la seconda non è rimasta colpita da nessuno dei cavalieri del trono over.

Nonostante questo, Ida è stata attratta da Marco Pistonesi, giovane che ha da poco concluso la sua conoscenza con Elisabetta Simone. Al momento, le parole di Marco (comunque positive nei suoi confronti) non fanno trasparire un interesse per la bella Ida, ma la sua presenza dovrebbe essere significativa nella prossima edizione e Ida potrebbe decidere seriamente di corteggiarlo.

Chissà che quindi proprio Ida possa rifarsi nelle nuove puntate, visto il periodo non felice per quanto riguarda il campo amoroso. Quanto alla nuova stagione del programma, ha già fatto discutere l’annuncio della presenza di una tronista transgender, mentre Tina (nonostante il matrimonio imminente col compagno) dovrebbe regolarmente presenziare come opinionista, pronta come sempre a punzecchiare Gemma Galgani.

Anche il prossimo anno, il dating show di Maria De Filippi promette di dare spettacolo.