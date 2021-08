Uomini e Donne, che fine ha fatto Angela di Iorio? La dama oggi dopo il trono over

Vi ricordate di Angela Di Iorio di Uomini e Donne? Che fine ha fatto la dama del trono over del dating show di Maria De Filippi.

Molto spesso, Uomini e Donne lancia personaggi nel mondo dello spettacolo che diventano delle vere e proprie celebrità. Su tutti, abbiamo l’esempio lampante di Giulia De Lellis, ma potremmo farne tantissimi altri.

Altre volte però, dame e cavalieri che partecipano al dating show di Maria De Filippi non ottengono il successo sperato e, dopo il programma, finiscono nel dimenticatoio, specie se l’addio è accompagnato da polemiche. Questo è il caso di Angela Di Iorio, ex-dama del trono over. Vi ricordate di lei? Ecco com’è ora.

Angela Di Iorio, l’ex-dama di Uomini e Donne andata via tra le polemiche

Angela, nel programma, è stata sempre una presenza contorniata da polemiche; sin dal suo arrivo nel 2018, ha fatto subito discutere la sua particolare attenzione ai beni materiali dei cavalieri piuttosto che a loro in quanto persone.

L’opinione comune diffusasi dunque era quella che Angela partecipasse al programma solamente per trovare un uomo ricco che le potesse dare una vita agiata; dulcis in fundo, oltre a queste accuse, Angela si è sentita dire da Benny di sembrare molto più vecchia di quanto in realtà fosse.

La Di Iorio ha quindi abbandonato il programma fra le lacrime e, lontana dai riflettori, ora aggiorna i suoi fan grazie a post e foto sui social, che la ritraggono spesso in compagnia di figli e nipoti.

Tornerà mai nel programma di Maria De Filippi? Stando a quanto traspare dalle sue parole, no. Più volte l’ex-dama ha infatti accusato la conduttrice di comportamenti scorretti nei suoi confronti, pretendendo delle scuse.

Considerando come è molto difficile che la padrona di casa di Uomini e Donne vada a scusarsi con lei, Angela probabilmente non rimetterà più piede nello studio televisivo Mediaset.