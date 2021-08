Temptation Island, vi ricordate della “fotonica” ecco cosa fa oggi l’ex-partecipante al programma televisivo di Canale 5.

La decima edizione del programma televisivo in onda su Canale 5 si è da poco conclusa ed è tempo per le varie coppie partecipanti di tirare le somme sulla loro relazione.

Anche quest’anno, come praticamente quasi tutte le edizioni precedenti, le coppie sono state ospitate dal Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, ovviamente separate e circondate da un folto gruppo di tentatori e tentatrici.

Delle sei coppie, tre hanno deciso di uscire insieme mentre altre tre di farlo separati; su tutti, per quest’ultima categoria, Tommaso e Valentina. Ma vi ricordate di una delle partecipanti della settima edizione, conosciuta da tutti come la “fotonica”? Ecco com’è ora e cosa fa.

Temptation Island, vi ricordate la “fotonica”? Come è oggi

Nel 2019, insieme all’ex-fidanzato Vittorio Collina (che l’ha lasciata proprio durante il programma) Katia Fanelli si è messa in gioco testando la sua relazione, che come detto dopo la partecipazione è finita.

Grazie alla sua simpatia (in molti ricorderanno le sue descrizioni dei fisici dei tentatori, ai quali però non ha mai ceduto), Katia ha conquistato subito il pubblico ed ha distanza di due anni dalla sua partecipazione in TV risulta ancora seguitissima.

Quasi 250 mila i follower su Instagram per Katia, che si dedica a sponsorizzare scarpe e occhiali come una vera e propria influencer; i suoi scatti ci mostrano come non soltanto si sia ripresa dalla rottura con l’ex, ma anche come sia più bella che mai.

Tra vestiti eleganti e scatti in bikini, Katia sfoggia forme da urlo e un corpo mozzafiato (anche se non ha mai nascosto di aver ricorso alla chirurgia estetica); chissà se il suo ex Vittorio la sta rimpiangendo, considerato come la relazione con la tentatrice del programma è naufragata quasi subito.