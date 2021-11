Nelle anticipazioni della prossima puntata di Una Vita Genoveva rassicurerà Laura sulla sorte di sua sorella Lorenza: è salva!

Tornano le anticipazioni della puntata del 17/11/2021 di Una Vita. I tre episodi che andranno in onda a partire dalle 14:10 su Canale 5 mostreranno una Genoveva convinta a voler portare avanti il suo piano a tutti i costi.

La Salmeron rassicura Laura, dicendole che, se ucciderà Velasco, proteggerà lei e metterà in salvo sua sorella Lorenza. Ecco, quindi, cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita e cosa deciderà di fare Laura. Ucciderà Velasco?

Genoveva rassicura Laura, Lorenza è salva!

Dopo una grande azione di persuasione da parte di Genoveva, Laura accetterà di aiutare la Salmeron e ucciderà Velasco. Genoveva rassicura Laura e le prometterà che, in caso di successo, Lorenza sarà salva e verrà protetta proprio dalla Dark Lady.

La povera Laura ha una gran paura di rivedere Velasco, ma a questo punto non ha scelta: deve uccidere l’avvocato in modo da mettere in sicurezza sua sorella Lorenza. Laura ha capito che uccidere Felipe non servirà a nulla e, quindi, togliere di mezzo Velasco potrà essere un modo per liberarsi dal ricatto.

Intanto Bellita ha dovuto dire addio alla sua carriera di cantante a causa dei problemi alla voce e Jacinto è rimasto senza un centesimo. Il povero vigilante non può permettersi di acquistare nemmeno un biglietto del treno per la moglie, intenta ad andare a trovare suo zio malato. Ma saranno Casilda e Alodia ad aiutarlo e a donargli i loro risparmi.

Sarà proprio Alodia a raccontare a Josè l’imbroglio messo a punto dal dottor Puerta nei confronti di Bellita. Il medico ha prescritto alla cantante un “unguento miracoloso” che, anziché migliorare la situazione della cantante, hanno causato solo peggioramenti, fino alla perdita totale della voce.

A questo punto Josè inizierà a sospettare del dottor Puerta ed Alodia gli dirà di aver visto il medico parlare in confidenza con un losco personaggio. Quali sono quindi le intenzioni del dottor Puerta? Per scoprirlo l’appuntamento è alle 14:10 su Canale 5.