Vi è mai capitato di avere le unghie nere? Le cause posso essere diverse, alcune sono da non sottovalutare. Ecco tutti i sintomi e i rimedi naturali.

A chi non è capitato almeno una volta nella vita di schiacciarsi le unghie della mano o dei piedi, e che queste siano poi diventate nere? In questo caso l’unghia nera è una risposta fisiologica ad un trauma, ed esistono diversi rimedi naturali per attenuare l’ematoma. Ma alcune volte questa condizione dipende da alcune cause più preoccupanti e che vanno indagate: vediamo insieme tutte le possibilità.

Non è solo un “livido” dell’unghia: spesso l’annerimento dell’unghia può nascondere diverse patologie anche piuttosto gravi come il diabete, problemi ai reni o infezioni. Non è proprio il caso di sottovalutare questo campanello d’allarme, soprattutto se le dita non hanno subito alcun trauma.

Leggi anche -> Tumore all’intestino: c’è un alimento che aumenta il rischio ed è comunissimo

Unghia nera: cause mediche

In caso di diabete l’unghia nera si presenta per colpa dello scarso livello di ossigenazione del sangue nelle estremità degli arti e delle dita. È l’inizio di quello che viene chiamato piede diabetico e necessita immediate cure mediche, così come se l’unghia nera è dovuta a patologie renali, surrenali, ad infezioni o a micosi. Da far visitare subito ad un medico anche in caso di melanoma, tumore che si presenta come una striscia nera o marrone sotto la lamina ungueale e che negli stadi più avanzati può sollevare l’unghia stessa.

In tutti gli altri casi, ossia quando l’unghia nera è provocata da traumi o schiacciamento, esistono diversi rimedi naturali per attenuare l’ematoma: vediamoli insieme.

Unghie nere: i rimedi naturali

Ghiaccio . È per eccellenza il rimedio naturale migliore. Va applicato subito dopo il trauma e permette di attenuare anche il dolore e il gonfiore di tutta la zona interessata. È il più facile da reperire e il più efficace se usato tempestivamente.

. È per eccellenza il rimedio naturale migliore. Va applicato subito dopo il trauma e permette di attenuare anche il dolore e il gonfiore di tutta la zona interessata. È il più facile da reperire e il più efficace se usato tempestivamente. Arnica di montagna . È un’erba medicinale che fa parte della famiglia delle Asteraceae ed ha un gradevole profumo aromatico. Ha grandi proprietà officinali ed antidolorifiche e solitamente viene applicata soprattutto su muscoli ed ossa.

. È un’erba medicinale che fa parte della famiglia delle Asteraceae ed ha un gradevole profumo aromatico. Ha grandi proprietà officinali ed antidolorifiche e solitamente viene applicata soprattutto su muscoli ed ossa. Maniluvio/pediluvio . L’acqua tiepida favorisce il riassorbimento dell’ematoma subungueale. Senza nessun effetto collaterale, il maniluvio/pediluvio è anzi molto consigliato anche per il suo effetto rilassante.

. L’acqua tiepida favorisce il riassorbimento dell’ematoma subungueale. Senza nessun effetto collaterale, il maniluvio/pediluvio è anzi molto consigliato anche per il suo effetto rilassante. Sollevare la mano/piede . Anche questo, come il ghiaccio, è un metodo da mettere in atto subito dopo il trauma: tenere l’arto interessato sollevato aiuterà a ridurre la formazione dell’ematoma, rallentando l’affluenza di sangue verso l’unghia colpita.

. Anche questo, come il ghiaccio, è un metodo da mettere in atto subito dopo il trauma: tenere l’arto interessato sollevato aiuterà a ridurre la formazione dell’ematoma, rallentando l’affluenza di sangue verso l’unghia colpita. Aglio. Ampiamente utilizzato in cucina, l’aglio ha grandi proprietà antinfiammatorie, antibatteriche ed antisettiche. Si può applicare sulla zona interessata semplicemente schiacciandolo in una garza e tenendola a contatto con l’unghia per l’intera giornata.

Leggi anche -> Lorella Cuccarini rivela come ha superato la malattia