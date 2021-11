Lorella Cuccarini ha fatto delle rivelazioni scioccanti circa la sua grave malattia. Ecco le parole dell’iconica cantante e ballerina.

In questo momento, Lorella Cuccarini è sulla cresta dell’onda. Per la seconda volta infatti, Maria De Filippi ha richiesto la sua presenza nella scuola di Amici, prima come professoressa di ballo e ora come coach di canto. La sua figura è stata particolarmente apprezzata dal pubblico a casa, soprattutto per il suo atteggiamento comprensivo e dolce nei confronti dei suoi allievi. Mentre l’anno scorso era presa di mira da Alessandra Celentano, quest’anno invece la showgirl ricopre il ruolo di mediatrice tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, i quali hanno ampiamente dimostrato di avere gusti musicali totalmente diversi.

Tralasciando la sua brillante reputazione nella scuola, affronteremo ora un argomento molto delicato che riguarda proprio la showgirl e coach di Amici. Sembra infatti, che in passato abbia dovuto combattere con una grave malattia: ecco la confessione su questa tragica esperienza.

Lorella Cuccarini parla della malattia alla tiroide

La coach di Amici – Lorella Cuccarini – ha confessato di essersi operata alla tiroide nel 2002, a causa della presenta di un tumore, il quale successivamente si è rivelato benigno. La showgirl venne a conoscenza del problema in seguito ad una visita di controllo, il medico quindi le prescrisse delle analisi con il metodo dell’ago aspirato, il cui obiettivo era quello appunto ti prelevare la massa, analizzarla e capire se si trattasse di un tumore maligno o benigno.

La Cuccarini ha raccontato di essere dimagrita notevolmente in quel periodo, soprattutto a causa dell’angoscia riguardo il risultato del test. Inoltre, nonostante le profonde difficoltà, la prof di Amici tentò di non mostrare ai figli e al marito – Silvio Testi – l’ansia che stava provando in quel momento.

In seguito al risultato del test, Lorella Cuccarini dovette sottoporsi all’esportazione della tiroide e, da quel giorno, la showgirl assume un farmaco specifico giornaliero. Nonostante la delicatezza dell’intervento, la Cuccarini si è ripresa piano piano ed ora è tornata in perfetta forma, ovviamente anche grazie all’amore infinito e alla disponibilità del marito e dei suoi splendidi figli.