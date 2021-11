Federica Panicucci si ferma con Mattino Cinque: Ecco cosa sta succedendo

Novità per Federica Panicucci che si ferma con Mattino Cinque. Cambio di rotta in vista, ecco cosa sta succedendo

Sono in corso grandi manovre per il programma Mattino Cinque. La trasmissione della Mediaset, in vista del Natale affronterà alcuni cambiamenti. Ci sono infatti novità per Federica Panicucci per la quale si prevede un cambio di rotta.

Potrebbe infatti esserci un sostanziale cambiamento nel programma mattiniero condotto dalla bellissima presentatrice. L’indiscrezione di Dagospia, infatti, riporta un cambio di rotta nella conduzione della trasmissione. Ecco cosa sta succedendo.

Mattino Cinque: addio a Federica Panicucci

A riportare lo scoop è stata la testata “Dagospia”, secondo cui è certo un grande cambiamento per il programma Mattino Cinque. Secondo il giornale, infatti, Mattino Cinque continuerà con la sua normale programmazione durante il Natale, ma Federica Panicucci si fermerà.

Secondo Giuseppe Candela, infatti, la Mediaset avrebbe deciso di puntare sulla conduzione solitaria di Francesco Vecchi. L’esperto di retroscena televisivi avrebbe anche lanciato l’ipotesi di un possibile cambio di nome della trasmissione.

I motivi ufficiali di questa decisione non sono ancora noti, ma pare che i dirigenti del “Biscione” abbiano deciso che la Panicucci potrebbe condurre “Capodanno in musica”, il programma di Canale 5 che darà l’addio al 2021 per il nuovo anno.

Le voci di un netto cambiamento in casa Mattino Cinque si erano fatte insistenti già dall’autunno. Il patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aveva infatti parlato di un possibile cambiamento di rotta per il programma, in quanto l’azienda avrebbe l’intenzione di puntare su un’informazione “pura”.

Grandi cambiamenti, dunque, in casa Mediaset: prima dell’addio di Federica Panicucci a Mattino Cinque, infatti, c’era stata la chiacchierata questione di Barbara D’Urso, che si è vista togliere i suoi programmi di punta “Domenica Live” e “Live-Non è la D’Urso”.