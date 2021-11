Mediaset sta passando un momento di crisi: Piersilvio Berlusconi è costretto a prendere decisioni estremamente drastiche.

C’è aria di cambiamento all’interno degli studi Mediaset, a quanto pare l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi ha preso delle drastiche decisioni riguardo tre programmi della rete privata di Canale 5. Secondo le ultime new infatti, si vocifera la possibilità di una chiusura definitiva di tre importanti trasmissioni di informazione, eppure sembra che la seguente notizia non sia del tutto corretta. Vediamo di chiarire le reali intenzioni di Piersilvio Berlusconi.

Mediaset verso la chiusura? La verità

Le drastiche decisioni di cui abbiamo fatto riferimento precedentemente riguardano Tg4, Studio Aperto e Sport Mediaset. Secondo le ultime informazioni infatti, sembrava che il pupillo Berlusconi, a causa degli scarsi ascolti, avesse intenzione di chiudere questi tre storici programmi. Tutte e tre infatti, vanno in onda da più di trent’anni: Tg4 vide la sua prima puntata il 29 luglio del 1991, Studio Aperto debuttò il 16 gennaio 1991, mentre il più recente – Sport Mediaset – vide il suo esordio in tv il 25 agosto 2012.

Di conseguenza, per i fedeli telespettatori di questi programmi di informazione, la notizia di un’eventuale chiusura aveva portato un notevole scompiglio. In realtà, i tre programmi non chiuderanno, semplicemente subiranno una notevole evoluzione. Sia Tg4, che Studio Aperto e Sport Mediaset, sono sotto la supervisione di News Mediaset, la quale cambierà nome e logo, trasformandosi in TgCom.

Questa modifica porterà inevitabilmente ad una ristrutturazione interna ed una riorganizzazione (senza licenziamenti previsti) e quindi Tg4, Studio Aperto e Sport Mediaset verranno totalmente rinnovati con 45 prepensionamenti previsti e l’assunzione di ben 15 nuovi giornalisti nel giro di 3 anni. Niente chiusura quindi, semplicemente un grande cambiamento.