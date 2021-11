Arrivano le anticipazioni di Una Vita. Genoveva vuole convincere Laura a collaborare e la rassicura: “Ti proteggo io!”

Puntualissime come sempre, arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, del 16/11/2021. La soap opera spagnola ha iniziato la settimana con il botto, per via della fine della carriera di Bellitta a causa dei suoi problemi di voce.

Gli intrighi nella vicenda di Felipe continuano a regalare colpi di scena, con Genoveva convinta a voler uccidere Velasco. La dark lady vuole reclutare Laura e per questo la rassicura dicendole che sarà lei a proteggerla. Cosa deciderà Laura?

Genoveva rassicura Laura: ucciderà Velasco?

Torna Una Vita con la puntata del 16 novembre 2021. La storia della soap opera spagnola è giunta ad un momento critico, in cui alcuni personaggi dovranno intraprendere decisioni drastiche e importanti. Genoveva ha già deciso: vuole uccidere Velasco e per farlo ha richiesto l’aiuto di Laura.

LEGGI ANCHE –> VALENTINA FERRAGNI: LA GONNA CON LO SPACCO INFINITO LASCIA POCO SPAZIO ALL’IMMAGINAZIONE

Felipe è infatti stato avvelenato da Velasco, con l’aiuto della domestica, ma fortunatamente si è salvato. Ma la sua vita è ancora in pericolo, con Velasco che continua ad escogitare possibili attentati alla sua vita. Genoveva ha scoperto il suo gioco e ora vuole passare al contrattacco.

Per ucciderlo, Genoveva si rivolgerà alla povera Laura, rassicurandola sulla sua protezione. In cambio dell’uccisione di Velasco, infatti, Genoveva promette di proteggere la sorella della domestica, Lorenza. A questo punto Laura accetterà di aiutare la Salmeron.

Intanto, Jiacinto ha visto andare in fumo i suoi sogni di diventare ricco. Anche lui ha creduto alle falsità e agli imbrogli del dottor Puerta, il quale aveva proposto a Bellita un “miracoloso” unguento che, però, ha danneggiato le corde vocali della cantante.

LEGGI ANCHE –> FEDEZ SHOCK: SI PRESENTA IN POLITICA? ECCO LA VERITÀ

A questo punto il vigilante resta senza un soldo e non potrà nemmeno acquistare il biglietto del treno per sua moglie Marcelina, che vorrà andare a trovare suo zio malato. A questo punto, però, interverranno Casilda e Alodia che doneranno i loro risparmi al povero Jacinto.