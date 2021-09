Maria De Filippi in cifre, quanto guadagna la regina di Mediaset: stipendio e patrimonio

La potente conduttrice di casa Mediaset ha creato, tramite la propria società, un giro d’ affari milionario.

Maria De Filippi tutto quello che ha se l’ è conquistato. Nasce a Milano da una professoressa di italiano, latino e greco e da un rappresentante di medicinali. Dopo il diploma al liceo classico decide di iscriversi a Giurisprudenza.

Dopo aver conseguito la laurea, durante gli inizi degli anni 90, si avvicina al mondo della televisione, anche per merito di Maurizio Costanzo, conosciuto durante un convegno contro la pirateria musicale.

Costanzo si accorge subito del potenziale della ragazza chiedendole di fargli da collaboratrice. Poco dopo scatterà l’ amore che li terrà uniti per ben 30 anni.

Maria De Filippi fattura cifre da capogiro

Maria non è solo una conduttrice televisiva, ma anche autrice e produttrice. Quando ci si riferisce la si è soliti soprannominare la “regina di Mediaset”, proprio per la potenza economica e il seguito che ha creato attraverso la sua società.

Attualmente, infatti, risulta proprietaria con RTI di una società di produzione televisiva, la Fascino S.r.l. fondata insieme al marito, Maurizio Costanzo che negli anni ha dimostrato di saper volare alto.

Oltre a ciò, nel 2013, già consapevole del ruolo fondamentale che avrebbe rivestito la rete, ha fondato la web TV Witty Tv, un sito internet piattaforma social che rimanda ai vari format prodotti dalla società.

Questi format, tra cui i più celebri, Amici di Maria De Filippi, Uomini e Donne, C’ è posta per te e ora Temptation Island, hanno creato un’ enorme fatturato per l’ importante società di produzione.

Nel 2020 la Fascino ha prodotto una cifra esorbitante: ben 65 milioni di euro: conti alla mano la conduttrice più solida di casa Mediaset guadagnerebbe poco meno 10 milioni all’ anno, anche se poi gli utili sono inferiori.

Da quello che è noto, il guadagno sarebbe diviso a metà proprio con Mediaset e se è vero che il guadagno è alto i ricavi lo sono un po’ meno visto che le spese sono molte e alte: 13,5 milioni per il personale autonomo, 9 milioni per il personale assunto, 5,3 per i diritti d’ autore di regia e di immagine, 2,5 per la scenografia e 2 per alberghi e ristoranti.