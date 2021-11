Il paradiso delle signore: Gemma è veramente molto pericolosa

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella nuova puntata della nostra amatissima soap opera Il paradiso delle signore.

Anche oggi, 17 novembre, possiamo vedere un nuovo appuntamento con la sesta stagione della super famosa soap opera Il paradiso delle signore.

Ma vediamo di capire che cosa ci attende e per quale motivo Gemma può essere così pericolosa.

Iniziamo con il dire che Agnese ha giustamente cacciato di casa Giuseppe dopo che ha scoperto avere un amante ed un figlio in Germania.

Gemma è veramente pericolosa?

La donna non ha alcuna intenzione di perdonarlo ancora una volta, ma Giuseppe non vuole assolutamente lasciare la sua famiglia.

La situazione quindi sta diventando molto complicata, ed Agnese molto presto lo costringerà a fare una scelta.

Ovvero, se vuole rimanere a casa deve confessare tutto quello che ha fatto ai figli, Giuseppe sembra essere molto spaventato da questo e non vuole assolutamente che sappiamo tutto.

Nel mentre, Salvo e Tina sembra che stiano ritrovando il sorriso, ed Anna ha accettato che Salvatore lo accompagni a trovare la figlia.

Tina ha ricevuto il benestare dal padre per poter effettuare l’operazione che tanto la spaventava.

Gemma, come sappiamo è diventata ufficialmente una venere ed è molto contenta di lavorare al Paradiso.

Ma la ragazza, non sembra essere completamente soddisfatta da quello che le sta succedendo, perchè è sempre molto gelosa della sorella Stefania.

Per cercare di vendicarsi del suo rapporto con il padre, decide di mettere in atto un brutto scherzo alla ragazza, ma non solo.

In una cena al circolo, insieme alla sua famiglia, incontra nuovamente Marco e ne resterà veramente stregata, ma il loro rapporto sarà positivo o negativo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Stefania, nel mentre, riesce a conquistare del tutto Vittorio, per via delle sue doti da giornalista, durante l’intervista di Flora.

Sembra quindi che per lei ci siano grandi opportunità per il futuro all’interno del noto grande magazzino milanese.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere che cosa succederà, sempre in onda sulla rai intorno alle 15.45.