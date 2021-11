Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, Man Lo è sparita dai radar della tv. Ve la ricordate? Ecco cosa fa oggi

Una delle protagoniste della sesta stagione del Grande Fratello è stata sicuramente Man Lo. Nel 2006, la ragazza di origini cinesi partecipò al reality show più famoso d’Italia e divenne una delle partecipanti più conosciute all’interno della casa.

Oggi la sua vita è cambiata e, dopo la sua apparizione nella casa più spiata d’Italia, Man Lo ha iniziato a fare tutt’altro. Abbandonata la tv, la ragazza ha deciso di intraprendere una strada diversa. Ecco cosa fa oggi e come si guadagna da vivere.

Ecco cosa fa oggi Man Lo, protagonista del Grande Fratello 6

Non sempre i personaggi del Grande Fratello, anche i più amati, decidono di restare in televisione e iniziare una carriera davanti ai riflettori. È questo il caso di Man Lo Zhang, questo il nome completo della ragazza di origini cinesi che partecipò alla sesta edizione del Grande Fratello, nel 2006.

LEGGI ANCHE –> VALENTINA FERRAGNI: LA GONNA CON LO SPACCO INFINITO LASCIA POCO SPAZIO ALL’IMMAGINAZIONE

Man Lo è diventata in poco tempo una delle protagoniste dell’edizione del Grande Fratello di quell’anno. Grazie alla sua simpatia, Man Lo riuscì a conquistare tantissimi telespettatori. Indimenticabili i suoi errori da pasticciona e le sue risate coinvolgenti.

Prima della sua partecipazione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha conseguito una laura al DAMS di Roma come regista cinematografica. Dopo il reality è stata protagonista di alcuni spot pubblicitari, come quello del videofonino “Walk Tv” e ha partecipato a Striscia la Notizia come inviata.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Man Lo, la protagonista del Gf6 è fidanzata con Stefano Codegnoni, modello e imprenditore milanese e spesso pubblicano tenere foto sulla sua pagina Instagram. Nonostante il grande amore, però, per ora non si è ancora parlato di matrimonio e progetti futuri.

LEGGI ANCHE –> FEDEZ SHOCK: SI PRESENTA IN POLITICA? ECCO LA VERITÀ

Nel 2009 Man Lo ha collaborato nel film “Cenci in Cina”, con Alessandro Paci, mentre nel 2010 ha partecipato in una web serie. Nel 2016 è stata tra le protagoniste di “All’improvviso Komir” e a collaborato con Gabriele Salvatores nel suo film “Happy Family”.