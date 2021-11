Love is in the air: Eda scappa lontanissimo da Serkan

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 17 novembre, possiamo assistere ad una nuova e super interessante puntata di Love is in the air.

Dove succederà qualcosa che non avremmo mai pensato di vedere, ovvero un nuovo allontanamento tra Eda e Serkan.

Ma andiamo con ordine, dopo che Eda ha confessato al suo amato che attende un figlio da Selin, non può certo continuare la loro relazione.

Eda scappa in America

L’uomo infatti sa che deve assumere il ruolo di padre, ma non è assolutamente sereno e tranquillo, anche se non vorrebbe assolutamente rinunciare alla sua amata Eda.

Forse questa volta per la coppia che ha attraversato qualsiasi problema non c’è proprio speranza?

Aydan, nel mentre viene a sapere che Selin ha deciso di abortire, e la donna cerca di convincerla a non fare una scelta del genere.

Eda, dopo la richiesta si Serkan si reca a casa sua per parlare di quello che sta succedendo, ma poi resta a dormire li da lui, meditando di dirgli addio il giorno seguente.

La donna, infatti ha comprato un biglietto di sola andata per New York, dove potrà ricominciare tutto da capo.

Ma quando Serkan si sveglia, non trova Eda, e al suo posto c’è una lettera, decide quindi di correre verso l’aereoporto per fermare la donna che ama da sempre.

Purtroppo arriva troppo tardi, e leggendo che il volo è partiro, Serkan sviene, ma Eda in realtà non ha avuto la forza di partire e vede che Serkan si sente male, e si reca immediatamente verso di lui, prima che venga portato via verso l’ospedale.

Che cosa succederà quindi in questa complicata e travagliata storia d’amore tra Eda e Serkan? Possiamo solamente attendere le prossime puntata sempre in onda su Canale 5 intorno alle 16.45.