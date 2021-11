Chiara Ferragni ha davvero ceduto al ritocchino? Ecco le prove se l’influencer e imprenditrice si è rifatta o meno.

Quando si parla di vip, e nello specifico di donne (nonostante a prescindere dal sesso in molti cedono ai ritocchini), una tra le domande più gettonate è sicuramente relativa ad eventuali interventi di chirurgia estetica effettuati.

Una curiosità del genere non risparmia nemmeno Chiara Ferragni, conosciutissima influencer e ormai affermata imprenditrice nel mondo della moda (ma non solo) a livello internazionale, tanto da avere aziende dal fatturato milionario; la bionda di Cremona, moglie di Fedez, si è rifatta o meno? A quanto pare, ci sono delle prove.

Chiara Ferragni, la bionda influencer ha ceduto al ritocchino? Le prove

Ad alimentare la curiosità circa i presunti interventi di chirurgia estetica della Ferragni, la rubrica di Striscia la Notizia “fatti e rifatti”; secondo lo “scanner” del TG satirico, l’influencer si sarebbe sottoposta a diversi “ritocchini.

Nello specifico, la Ferragni avrebbe fatto intervenire il chirurgo su naso, zigomi e seno; ma sono davvero questi i ritocchini fatti dall’imprenditrice, oppure Striscia la Notizia questa volta si sbaglia?

Stando alle parole di Giacomo Urtis, celebre chirurgo plastico dei vip che di “ritocchini” è un vero esperto, in realtà la Ferragni non sarebbe invece rifatta. Il suo occhio esperto è capace di capire guardando il viso se ci sono stati interventi di chirurgia o meno; per quanto riguarda Chiara (trentenne), secondo lui non ha fatto nessun tipo d’intervento chirurgico.

La bellezza della Ferragni, per il chirurgo, sarebbe dunque tutta naturale (a differenza di quanto evidenziato dal TG satirico di Canale 5) e a vederla sembra proprio che Urtis abbia ragione; il viso non sembra mutato e, per quanto riguarda il seno, potrebbe essere aumentato leggermente a seguito delle due gravidanze, come spessissimo succede.

L’affermazione di Urtis non fa quindi che aumentare di più il valore del fascino dell’imprenditrice, togliendo “armi” ai suoi detrattori (che non smetteranno comunque di criticarla su altri aspetti.

Oltre di essere rifatta, la Ferragni viene spesso accusata di utilizzare Photoshop per modificare le foto che pubblica sui social, specie su Instagram; questa estate ci sono state tantissime polemiche sul suo lato B, secondo alcuni molto più “pieno” rispetto al normale nella foto specifica.

Rifatta o meno, la Ferragni sfoggia continuamente sui social una bellezza acqua e sapone, delicata e parecchio apprezzata, così come sua sorella Valentina; le due spiccano e da tanti vengono considerate come “donne ideali”, a prescindere dai detrattori.