Il caffè è sicuramente una delle bevande più amate dagli italiani, ma voi come lo preferite? zuccherato o amaro? in base alla tua preferenza scoprirai un dettaglio che ti stupirà.

In Italia siamo famosi per il nostro modo di preparare il caffè, in tutto il mondo ci invidiano e non vedono l’ora di provare il nostro espresso. Ma voi come le bevete l caffè? dolce o amaro?

I sapori più forti sono i più apprezzati, anche se non a tutti piacciono, in molti suggeriscono che un buon caffè va bevuto rigorosamente amaro, ma ovviamente c’è chi non riesce proprio a buttarlo giù senza un cucchiaino di zucchero.

La comunità scientifica ha da poco approfondito uno studio proprio sul gusto, ovviamente tendiamo a mangiare e a bere ciò he più ci piace, dipende dal nostro gusto personale, anche perché ciò che piace a me potrebbe non piacere ad altri.

Ma quello che gli scienziati si sono domandati è: ma da cosa dipende la percezione del gusto e perché è diverso per ciascuno di noi?

Approfondiamo meglio questo discorso.

Leggi anche->Lavatrice: metti un’aspirina dentro e la biancheria risplende!

Caffè: dolce o amaro? non potrai credere alla risposta

Il gusto è sicuramente l’elemento fondamentale nella scelta di cosa bere o mangiare, sappiamo che ci sono delle persone che preferiscono il gusto amaro del caffè o della birra mentre altri gradiscono maggiormente le bevande dolci. Ma perché?

Ebbene il senso del gusto è da sempre un argomento tabù, la comunità scientifica ha provato ha spiegare che questo dipende dal sistema nervoso nostro cervello e nel particolare si tratta di un meccanismo di difesa, in cui è presente un fattore genetico.

Il nostro cervello, nel caso delle sostanze amare, associa il gusto amaro a sostanze velenose e dannose per la nostra salute, motivo per cui tendiamo a rifiutarle.

Ebbene si, se non ti piace un cibo particolarmente amaro è colpa del tuo cervello che ti prepara a rifiutare cibi potenzialmente pericolosi, come ad esempio i gusti molto amari e aspri, legati spesso a sostanze velenose o tossiche.

Al contrario, il nostro cervello associa i cibi zuccherati a cibi nutrienti e che ci forniscono energia essenziale per la sopravvivenza.

Ma nel caso del caffè, prenderlo amaro è sicuramente la scelta più corretta, non solo per assaporare il gusto autentico del caffè ma anche per far agire la caffeina nel modo più corretto.