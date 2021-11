Ecco un piccolo trucchetto per pulire la nostra biancheria e far si che risulti come appena comprata. Serve semplicemente un’aspirina.

Nonostante sia fondamentale igienizzare sempre il nostro bucato, capita molto spesso che, lavaggio dopo lavaggio, quest’ultimo si rovini oppure si ingiallisca. Una volta rovinato, non c’è rimedio, bisogna buttare la biancheria e comprarne di nuova. Eppure, esiste un trucchetto che ti permetterà di pulire a fondo i capi e i tessuti, senza danneggiarne i filamenti. A questo proposito, ti servirà una semplice compressa di aspirina!

Aspirina al posto del detergente – Ecco come fare

Il metodo dell’aspirina, può essere usato sia per il lavaggio in lavatrice, che per quello a mano: nel primo caso, basterà inserire una compressa all’interno dell’elettrodomestico, attendere che si sciolga e, successivamente, procedere con il lavaggio; per quando riguarda invece il risciacquo a mano, bisognerà munirsi di 5 compresse da 315 mg, farle sciogliere in 7 litri di acqua calda e lasciarvi a mollo la biancheria e i panni sporchi. Il principio chimico di pulizia è favorito dagli estratti della pianta di salice (contenuti appunto nel medicinale), i quali non solo puliscono ed igienizzano a fondo, ma eliminano anche le macchie, restituendo al bucato il colore bianco splendente.

E’ importante sottolineare infatti, che questo metodo si presta solo alla pulizia dei capi bianchi: se eseguito sui capi colorati potrebbe sbiadirli. E’ inoltre sconsigliato per eliminare le macchie di sangue, in quanto – al contrario – potrebbe aumentarne la dimensione. Tuttavia, si rivela un trucco utile ed economico per restituire ai panni la lucentezza che possedevano appena comprati, senza stressare il tessuto con un uso eccessivo di prodotti chimici e detergenti.