Che Dio ci aiuti arriva l’addio di Elena Sofia Ricci, le sue parole

Che Dio ci aiuti saluta una sua storica protagonista, Elena Sofia Ricci; ecco le parole dell’attrice in merito al suo addio alla fiction.

A partire dal 2011, Che Dio ci aiuti intrattiene tantissimi telespettatori su Rai 1; la fiction, annunciata tramite l’ultimo episodio di Don Matteo 8, vede protagonista Suor Angela che, insieme alle sue consorelle, gestisce un convitto con all’interno un bar.

Il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci si trova quindi ad entrare a contatto con i vari ragazzi e le loro vicende quotidiane; un canovaccio che ha permesso di realizzare tanti episodi e far appassionare tantissimi fan.

A quanto pare però, nella nuova stagione prossima ad arrivare, la fiction perderà il suo personaggio chiave, proprio quella Suor Angela interpretata dall’attrice fiorentina.

Che Dio ci aiuti, l’addio di Elena Sofia Ricci: le parole dell’attrice

Le riprese della nuova stagione inizieranno all’inizio del prossimo anno, con una data d’arrivo in tv ancora non pronosticabile visti i tempi. Sembra però essere sempre più certa l’assenza della Ricci dai nuovi episodi, per il dispiacere di tutti.

Stando a quanto rivelato dall’attrice, l’assenza sarebbe data da impegni pregressi a cui deve tener fede. “Ho firmato dei contratti pregressi e li devo onorare. Al momento l’unica cosa che so è che sarò impegnata almeno fino alla metà del 2023″ spiega l’attrice nell’intervista al Messaggero, confermando come durante il prossimo anno non abbia spazio per ulteriori riprese.

Come spiegato quindi, l’agenda è piena per il 2022 e il 2023; tra l’altro, la fiction Rai stando alle parole dell’attrice necessita di circa 8 mesi di riprese. “E’ una serie lunga che porta via almeno otto mesi di lavoro. Mi vogliono aspettare?“ rivela Elena Sofia Ricci, sapendo comunque che è molto difficile che una produzione possa posticipare i suoi piani in un periodo come questo.

Nonostante il dispiacere dei fan e anche quello dell’attrice, sembra proprio che Suor Angela possa seguire lo stesso percorso di Don Matteo, che dopo tantissimi anni ha lasciato il suo posto; nella fiction, Terence Hill farà spazio al nuovo personaggio di Raul Bova.

In Che Dio ci aiuti succederà lo stesso, oppure si troverà un escamotage per allontanare Suor Angela dalle trame senza però farla uscire definitivamente di scena? Ci vorrebbe uno sforzo a livello di sceneggiatura, ma non sarebbe poi così difficile attuare questa ipotesi, visti gli impegni “obbligati” di Elena Sofia Ricci.

D’altronde, si potrebbe dare più spazio a Francesca Chillemi, che molto ha colpito il pubblico; il suo personaggio, Azzurra, pare decisa ad abbracciare il cammino di Fede e potrebbe dunque seguire le orme della sua mentore.