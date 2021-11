Se vuoi evitare di ricevere una multa salatissima ti consigliamo di non fare questo errore con la tua automobile, ti costerebbe 866€

Il codice della strada è il sistema di regole più importante che un automobilista debba conoscere. Tenere bene a mente i comportamenti da assolutamente evitare mentre si è alla guida della propria automobile è fondamentale per evitare multe indesiderate.

Ci sono alcuni obblighi a cui un automobilista deve attenersi, la cui infrazione comporta multe salatissime. In questo articolo, infatti, ti parliamo di un errore da non fare assolutamente con la tua automobile e che ti potrebbe costare caro: fino a 866 euro.

Occhio a non fare questo errore con la tua automobile, potrebbe costarti caro

Per i cittadini e automobilisti corretti e attenti potrebbe sembrare assurdo inserire nel Codice civile una regola che prevede non lanciare rifiuti dal finestrino dell’auto, ma in realtà è un fenomeno che accade fin troppo spesso ed è necessario porre dei limiti e delle pene, anche economiche.

Purtroppo, infatti, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è un problema assai diffuso e non manca chi, in maniera totalmente maleducata, non si risparmia nel lanciare dalla propria automobile sacchetti pieni di spazzatura, che andranno a creare ulteriore immondizia sulle strade.

Ma per questi “furbetti del finestrino” non ci sono buone notizie: infatti, nel caso gli autori del gesto del lancio della spazzatura dal finestrino dovessero essere beccati, per loro ci sarebbero multe salate, fino a 866€. A seconda della gravità e del giudizio della polizia locale, infatti, la cifra della multa lievita da un minimo di 26€ ad un massimo di 866€.

Questa, infatti, è la novità più clamorosa tra le norme contenuta nel nuovo codice della strada, modificato dal Decreto Infrastrutture e trasporti del 2021. Una punizione esemplare, insomma, per chi crede di fare il furbetto e lasciare ad altri il problema della propria immondizia.