Torna il terrore dell’influenza aviaria: in Italia c’è un aumento esponenziale di nuovi focolai. Ecco cosa sta succedendo e qual è la situazione

Non bastava la pandemia da Covid 19. A peggiorare ulteriormente la situazione adesso ci pensa l’influenza aviaria. Dopo anni di relativa tranquillità e casi sporadici fondamentalmente controllabili, in Italia torna a far paura l’influenza aviaria.

È stato registrato, infatti, un aumento esponenziale

Torna la paura dell’influenza aviaria. Purtroppo, nell’ultimo mese è stato registrato un importante numero di focolai virali che hanno visto un aumento esponenziale. A far scattare l’allarme sono stati alcuni casi scoperti lo scorso ottobre in provincia di Verona e Ferrara, in due allevamenti di tacchini.

Nonostante l’intervento immediato, che ha visto l’abbattimento di 50mila tacchini, l’allarme è continuato con il numero di focolai che si è esteso nel Lazio. Ad essere colpito, infatti, è stato un allevamento di pollame ad Ostia Antica, dove è stato individuato un ceppo di H5N1 e in cui sono state attivate tutte le procedure di sicurezza.

Ad intervenire è stato lo stesso Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che, attraverso un’ordinanza, ha istituito “una zona di protezione che comprende un raggio di 3 chilometri dal focolaio”. Da quello che si apprende, i focolai interessati sarebbero circa 35 allevamenti di piccole e medie dimensioni.

L’allarme ha colpito anche il Veneto dove, nel veronese, si contano oggi più di 20 focolai e migliaia di volatili interessati. Il presidente di Copagri (Confederazione produttori agricoli) ha richiamato l’attenzione sul problema, chiedendo di attenersi alle misure di biosicurezza istituite dalle autorità.

L’allarme influenza aviaria sta interessando tutta l’Europa e sembra allargarsi con grande velocità. I focolai del virus HPAI, sottotipo H5, aumentano sempre di più e interessano paesi come Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Irlanda, Regno Unito, Francia e Polonia.