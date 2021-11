Il tradimento porta alla paranoia, bisogna però ricordare che quando si tradisce è perché si sente la mancanza di qualcosa nella coppia.

Prima di parlare di tradimento, deve essere chiaro un aspetto fondamentale di questo terribile errore sentimentale: chi sta bene non tradisce. Il tradimento infatti, deriva fondamentalmente da una sensazione di insoddisfazione e mancanza, il che non è un modo per giustificare l’atto. Ci possono essere una miriade di motivi per cui una persona si possa ritenere insoddisfatta del proprio partner: litigi continui, perseverare in una relazione in cui fondamentalmente non c’è l’amore, incompatibilità caratteriali ecc. Esistono quindi individui che, quando si trovano di fronte a queste situazioni, invece di risolvere il problema di petto, traggono rifugio in vie alternative e una di queste è proprio il temibile tradimento.

Tradimento – Ecco le conseguenze nella coppia

Il tradimento non crea malesseri solo nel ‘peccatore’, ma anche nel partner stesso. Difficilmente infatti, l’altra persone non si accorge che qualcosa non va, in quanto tradire porta inevitabilmente ad assumere atteggiamenti distaccati e misteriosi nei confronti del proprio partner. Di conseguenza, sono molte le persone che, cadute in paranoia, hanno deciso di affidarsi ad un investigatore privato per scoprire effettivamente cosa ci fosse di vero riguardo le proprie ipotesi e conclusioni.

Dalla testimonianza di un investigatore privato è emerso che, per quanto riguarda la classe media, il luogo principale del misfatto rimane il posto di lavoro. Esso infatti si presta come la soluzione più adatta e più sicura anche per inventarsi scuse per fare tardi o per assentarsi in orari inspiegabili. Eppure, al giorno d’oggi, un altro metodo molto utilizzato è il tradimento via chat: sempre più persone si servono di Internet e App annesse per tradire il proprio partner in modo assolutamente sicuro.

Il fatto è questo: c’è solo un modo per evitare il tradimento ed è quello di ammettere la realtà e comunicarla al proprio partner. Se persiste un’insoddisfazione nella coppia, questa sfocerà all’improvviso in qualcosa di incontrollabile. Sarà a quel punto che i due soffriranno per davvero, senza se e senza ma, bisogna comunicare, in quanto è proprio la comunicazione la chiave di un rapporto sano e duraturo.