In prossimità delle festività, il Governo ha deciso di fare un regalo di Natale alle famiglie in difficoltà. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Con l’imminente arrivo delle festività natalizie, si avvicina anche la possibilità di accedere al Bonus di Natale 2021. Quest’ultimo ovviamente non sarà diretto a tutte le famiglie italiane, bensì solo ed esclusivamente ai bisognosi e a quei nuclei che hanno subito un gravoso tracollo finanziario. In generale, lo Stato ha predisposto due benefici: uno per le famiglie e l’altro per gli anziani.

Per quanto riguarda i pensionati, l’Inps ha previsto un bonus di 150 euro, riservato solo a coloro che ricevono reddito complessivo inferiore ai 10.043,87 annui. Per accedervi non è richiesto nessun procedimento particolare, l’Inps lo erogherà automaticamente e chiunque rispetti i requisiti richiesti potrà ritirarlo alle poste (oppure se lo ritroverà automaticamente sul proprio conto bancario).

Per quanto riguarda le famiglie in difficoltà, ci penserà il Comune a consegnare la cifra al nucleo familiare in questione. L’importo va dai 50 ai 700 euro e servirà per l’acquisto di medicine e beni primari strettamente necessari.

Bonus Natale 2021 – Il regalo dello Stato

Per quanto riguarda nello specifico il Bonus Natale 2021, lo Stato ha stanziato 500 milioni di euro che però hanno portata limitata. Nel momento in cui il fondo si esaurirà, non sarà più possibile richiedere il bonus. Di conseguenza, prima si fa domanda e meglio è, ovviamente nel rispetto dei requisiti richiesti: ISEE familiare non superiore agli 8 mila euro annui e – ovviamente – non bisogna essere già titolari di altri sussidi (come il Reddito di Cittadinanza). Tuttavia, alcuni Comuni hanno deciso di dare il bonus anche a famiglie con un ISEE superiore, alla sola condizione che sappiano dimostrare di aver subito un tracollo finanziario recente.