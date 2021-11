Gemma Galgani ancora protagonista a Uomini e Donne: la dama del trono over piange e chiede scusa a tutti dopo i recenti fatti.

Un periodo intenso questo per Gemma Galgani, che dopo la gioia provata per l’inizio della frequentazione con Costabile si è ritrovata a dover far fronte ad una nuova cocente delusione.

La relazione col cavaliere non è infatti proseguita per scelta dello stesso Costabile, che ha seguito di alcune incomprensioni ha deciso di proseguire per la sua strada lasciando la dama torinese al suo destino.

I due, anche dopo la rottura, sono stati ancora protagonisti, con Gemma che è scoppiata addirittura a piangere scatenando, ancora una volta, gli attacchi di Tina.

Gemma Galgani e Costabile, il commovente addio

Chi dei due pare essere rimasto più deluso dalla fine della frequentazione pare essere proprio la Galgani, che non si capacita di come le cose possano essere cambiate in così poco tempo.

Dal canto suo, Costabile si è scusato per non aver più incrociato lo sguardo della dama: “Ti chiedo scusa se bevendo il caffè non ho incrociato il tuo sguardo” le parole del cavaliere, col suo classico tono pacato.

A questo punto però la dama è scoppiata a piangere e, scusandosi a sua volta per le lacrime, è stata chiamata in causa dalla conduttrice che le ha permesso di dire ad alta voce le sue emozioni.

La dama si è così sfogata, rivelando come Costabile le passi ormai vicino come se niente ci fosse stato tra di loro, con una freddezza che la fa parecchio soffrire: “Mi passa vicino con indifferenza come se non esistessi, distacco glaciale!” le parole della Galgani.

La risposta di Costabile non si è fatta attendere: “A me dispiace tantissimo, mi fa stare male essere la causa di un malessere di una donna” ha spiegato il cavaliere, sottolineando come lui stia solamente provando a vivere normalmente e che non ha pregiudizi nei confronti di Gemma, nonostante la chiusura.

“Ti stimo come sempre e continuerò a stimarti” ha chiuso il cavaliere, anche se la dama ancora non sembrava pronta a capacitarsi della situazione. Dopo il dialogo fra i due, Tina ha subito preso la parola attaccando Gemma, dicendole come sia stata buona fino ad adesso e che, in realtà, è una pessima attrice perché non riesce nemmeno a piangere: “Sempre la solita storia, ma piange cosa, non ha una lacrima!”.

Pronta la risposta della dama, che ha invitato l’opinionista a mettersi gli occhiali; Gemma ha poi accettato, su richiesta di Maria, di ballare con Costabile. Sarà davvero finita tra loro?