Nelle anticipazioni di The Good Doctor 5 si parla di un addio che stupisce tutti. Un altro volto storico abbandonerà la serie

Arrivano le anticipazioni di The Good Doctor 5 e con loro portano novità scoppiettanti. Secondo le indiscrezioni, infatti, ci sarà un altro addio che stupisce tutti i telespettatori. La quinta stagione del Medical Drama sta davvero spiazzando i fan.

Potrebbe esserci infatti l’addio di un altro personaggio storico della serie che lascerebbe di stucco ancora una volta i fan della fiction. Ecco, quindi, cosa succederà e cosa dicono le nuove anticipazioni di The Good Doctor per le prossime puntate.

The Good Doctor dirà addio ad un altro personaggio? Ecco cosa dicono le anticipazioni

Continua a macinare successi la serie americana The Good Doctor, il medical drama made in USA è sempre più amata dal pubblico italiano, che non vede l’ora di godersi le prossime avventure di Freddie Highmore e degli altri protagonisti.

Le anticipazioni delle prossime puntate sembrano annunciare grosse novità all’interno della serie. Secondo quanto riportato, nel cast della serie tv ci potrebbe essere un altro addio che ora stupisce tutti. Dopo l’abbandono illustre di Neil Melendez, morto a causa delle ferite e di Claire Browne, potrebbe toccare ad un altro protagonista.

Ad aggiungersi all’addio di Osvaldo Benavides, che interpretava Mateo Rendòn Osma, ci potrebbe essere l’abbandono di Aaron Glassman, personaggio illustre della serie interpretato da Richard Schiff. Il mentore di Shaun Murphy sembra infatti aver perso importanza e prestigio all’interno del suo staff.

Con l’arrivo del nuovo direttore, Salen Morrison, il ruolo di Glassman sembra essere ridimensionato e quest’ultimo ha deciso di intraprendere un viaggio per ritrovare sé stesso. Tutto ciò ha alimentato la teoria su un possibile addio dell’attore.

Inoltre, a giocare un ruolo fondamentale sul possibile abbandono di Glassman, è stata la nuova trama di The Good Doctor 5×07, in cui vi è un riferimento al passato di Aaron. La sua ex moglie, infatti, arriverà in città e chiederà aiuto al neurochirugo per salvare la vita del suo attuale marito. Ma Il dottore sembra riluttante. Cosa succederà dunque?