Ritornano le puntate di Storia di una famiglia per bene. In anteprima riusciamo a darvi alcune importanti e curiose anticipazioni su quelle che sarà la terza e penultima puntata, e che andrà in onda mercoledì 17 novembre su Canale 5.

La fiction, ispirata ai romanzi di Rosa Ventrella, continua a galoppare verso l’ultima delle quattro puntate previste. Nel terzo episodio di “Storia di una famiglia per bene”, Antonio andrà in contro ad un nuovo dramma, mentre Michele vivrà un brutto momento. Ecco cosa succederà.

La fiction italiana, Storia di una famiglia per bene sta riscuotendo un enorme successo e il pubblico di Canale 5 sarà certamente soddisfatto per le bellissime interpretazioni dei protagonisti. La serie, che prevede quattro puntate in tutto, si avvia verso la conclusione e noi oggi vi forniamo alcune anticipazioni su quella che sarà la terza puntata.

Nelle prime due puntate si sono affrontate le vicende della famiglia De Santis, composta da Antonio, Teresa e i 3 figli, tra cui Maria detta Malacarne, a causa del suo carattere molto estroverso. Questa si innamorerà di Michele, figlio di un noto contrabbandiere, contro il parere delle rispettive famiglie.

I due allora decideranno di fuggire insieme, anche se, poco dopo, verranno ritrovati. Per loro due, dunque, sarà proibito incontrarsi e Michele dovrà lasciare gli studi per seguire gli affari di suo padre. Ma gli strascichi tra le due famiglie sono continuati e Antonio ha perso il suo peschereccio, bruciato proprio dal padre di Michele.

Nella prossima puntata, si farà un salto temporale in avanti di 7 anni, fino al 1992. Maria è innamorata di Alessandro e Michele dovrà stare accanto a suo padre, gravemente malato, a Bari. Ma alla fine Michele e Maria si incontreranno e i due reagiranno in un modo inaspettato.