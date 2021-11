Conoscete la moglie di Amedeo Grieco (del duo comico Pio e Amedeo)? Ecco chi è e cosa fa la bellissima donna del comico foggiano

Pio e Amedeo sono un gruppo comico nato a Foggia (Puglia) e che ha raggiunto il grande successo grazie alle loro divertenti avventure in giro per il mondo e ai loro esilaranti sketch. La coppia ha conquistato milioni di italiani e oggi vive di grandissima popolarità.

Oggi vi parliamo della vita privata di uno dei due della coppia: Amedeo Grieco. Il comico foggiano ha infatti costruito una famiglia tutta sua ed è oggi sposato con una bellissima donna. Si amano molto e vivono lontano dai riflettori. Ecco chi è la bellissima moglie di Amedeo.

Amedeo: ecco chi è sua moglie

Spesso i comici sono al centro della scena per le loro battute, i loro sketch divertenti e le performance sul palcoscenico o in tv. Ma oggi vogliamo parlarvi della vita privata di un dei comici più famosi in Italia: Amedeo Grieco, uno del duo comico “Pio e Amedeo”.

Quest’ultimo infatti è sposato con la bellissima Maria Finizio. I due si sono sposati e vivono a Foggia. Sono genitori di due bambini e, nonostante conducano una vita molto riservata e lontana dai riflettori, possiamo darvi (e mostrarvi) qualche informazione in più.

Maria e Amedeo non hanno mai divulgato la notizia delle loro nozze, ma sappiamo che la bellissima moglie di Amedeo è diventata mamma per la prima volta nel 2015, anno in cui è nato il piccolo Federico. Nel 2018, invece, Amedeo e Maria sono diventati genitori per la seconda volta, dando alla luce la bella Alice.

Sul suo profilo Instagram, Maria aveva infatti dichiarato che il suo più grande desiderio era proprio quello di diventare mamma e avere due figli. La bella Maria ha affermato con emozione di non sapere cosa vuol dire avere un fratello o una sorella: “Per questo ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo”.

Oggi Maria Finizio e Amedeo Grieco vivono la loro vita in maniera molto riservata. Non amano infatti mettere in mostra le loro giornate e, da quello che si sa, conducono una vita molto tranquilla nella città natale, Foggia, mentre il comico viaggia spesso per lavoro.