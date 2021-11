Chiara Ferragni: il prezzo delle pantofole è folle! Possibile spendere tanto?

Chiara Ferragni torna a far discutere, il prezzo delle sue pantofole è veramente folle: davvero si può spendere così tanto?

Non passano settimane dove Chiara Ferragni, almeno una volta, non sia al centro di qualche polemica. Per quanto possa essere seguitissima e apprezzata da tantissime persone, essendo un volto così noto le critiche non fanno che piovergli addosso per qualsiasi cosa.

Quando non si tratta di tematiche politiche e sociali (sappiamo tutti il suo grande impegno in merito, anche insieme a suo marito Fedez) la Ferragni fa discutere per i suoi prodotti, per le sue decisioni e spessissimo per le sue spese.

Sotto la lente d’ingrandimento finiscono questa volta le sue pantofole, che hanno un prezzo veramente folle: si può spendere davvero così tanto per una calzatura domestica?

Chiara Ferragni, il prezzo folle delle pantofole fa nascere la polemica: scoppiano le critiche

Interagendo continuamente col pubblico ed occupandosi di moda, Chiara è riuscita ad imporsi come la prima e più nota imprenditrice digitale, tanto che non soltanto ha il profilo Instagram dal più alto valore, ma ha diverse aziende con fatturati milionari.

Per questo, può permettersi senza alcun dubbio di spendere determinate cifre per accessori o indumenti, che però spesso non vanno proprio giù ai suoi detrattori; ricordiamo come, solo una settimana fa, abbia fatto scalpore vederla con una borsetta lady Dior di un valore intorno ai 2.500 euro.

A quanto pare, questa volta a far discutere non sono gli accessori, quanto le calzature della Ferragni; il dettaglio emerge da alcuni nuovi scatti postati sul suo profilo Instagram, che la vedono divertirsi al cinema insieme a suo figlio, il piccolo Leone.

Con tanto di coca cola e pop corn, i due hanno passato del meraviglioso tempo insieme, ma i tantissimi fan hanno subito puntato l’occhio sull’outfit della Ferragni. Viste le temperature, l’imprenditrice ha indossato un giacchetto nero di pelle, ma a spiccare sono i leggins e soprattutto le pantofole, entrambi griffati Louis Vuitton.

Elegantissima, senza dubbio, ma con addosso veramente un capitale; per quanto riguarda i leggins, il prezzo si aggira intorno ai 1100 euro, mentre le pantofole, più “economiche”, costano “solamente” 840 euro.

A molti questa scelta non è andata proprio giù, specie per recarsi in luogo così “semplice” come il cinema; d’altronde però, il suo brand è conosciuto in tutto il mondo e non soltanto può permettersi di andare in giro griffata coi più costosi e conosciuti marchi del mondo della moda, ma questo non dovrebbe sorprenderci. A prescindere che ci piaccia o meno la cosa.