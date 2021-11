Vediamo insieme che cosa ci aspetta per oggi nel nostro amato magazzino milanese dove la Contessa sembra essere molto preoccupata.

Anche nella giornata di odierna del 10 novembre, ci sono interessanti novità per quanto riguarda la nostra amata soap opera Il paradiso delle signore.

Cerchiamo di capire meglio come mai la Contessa Adelaide sembra essere in crisi per il ritorno di Cosimo.

Iniziamo con il dire che finalmente Tina ha detto tutto quello che le sta succedendo ai suoi genitori, grazie all’intervento di Vittorio che è riuscita a convincerla.

Il paradiso delle signore: Adelaide sotto shock

Ma per Giuseppe, non è assolutamente convinto che la piccola di casa si operi per il problema che ha, mentre Agnese, cercherà assolutamente di incoraggiarla a fare l’operazione il prima possibile.

Anche perchè il medico è stato molto preciso, non si può perdere ulteriore tempo, la bella e brava Tina deve decidere cosa fare, ovvero se operarsi o meno.

Anna, dopo che ha scoperto il segreto si Salvo, corre subito da lui per cercare di consolarlo, ma ancora non sappiamo se riuscirà ad accettare che la donna è vedova e con un figlio.

Molto probabilmente si, anche perchè Salvatore ha veramente un cuore enorme, e questo per lui non dovrebbe essere un così grande problema.

Nel mente, Flora continua le sue indagini sulla morte di Achille, ed è convinta che i Guarnieri siano implicati in qualche modo.

Anche per questo motivo, decide di andare a Parigi per parlare con Cosimo Bergamini, che li aveva accusati poco prima di partire.

Ma la bella figlia di Achille, annulla la partenza perchè l’uomo è arrivato a Milano, e questo non promette nulla di buono.

Adelaide ed Umberto, iniziano ad avere paura che Flora possa scoprire qualcosa di importante e segreto sulla scomparsa del padre Achille.

Al paradiso, come sappiamo è arrivata Gemma, che non sembra molto andare d’accordo con Irene, che trova tutte le occasiono per farle un dispetto.

La donna infatti ha paura che la sua presenza l’allontani dalla sua amica Stefania, anche perchè per causa sua lei ha lasciato il loro appartamento.

Irene, dopo vari fatti, si confessa all’amica di sempre e le dice di essere preoccupata di perdere la sua amicizia, ma siamo sicuri che non sarà assolutamente così.