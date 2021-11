Uomini e Donne: avete mai visto la figlia di Tinì? non ci crederete mai ma è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, l’avete già vista in un film con Carlo Verdone. Vediamo insieme di chi si tratta.

Tinì Cansino è nota nel mondo dello spettacolo per via del suo ruolo come opinionista a Uomini e Donne. La donna da moltissimi anni affianca Gianni Sperti e Tina Cipollari per commentare le vicende dei protagonisti del programma di Maria De Filippi.

Tinì si mostra sempre elegante e seducente, il pubblico da casa è molto affezionato alla donna, soprattutto per i suoi modi di fare durante la trasmissione.

In pochi conoscono la sua vita privata, infatti Tinì non ama parlare delle sue questioni personali, vi sembrerà incredibile ma una delle sue figlie è un’attrice molto famosa e che sicuramente avete già visto al cinema.

La bellissima figlia dell’opinionista di chiama Tamara ed ha interpretato un ruolo molto importante in un film con l’attore romano Carlo Verdone.

Vediamo insieme chi è e cosa fa la figlia di Tinì.

Tinì di Uomini e Donne, ecco chi è la figlia Tamara

In pochi sanno che la figlia di Tinì Cansino è una nota attrice, sicuramente vi sarà capitato di vederla in un noto film con Carlo Verdone, ovvero Io, Loro e Lara in cui Tamara ha interpretato uno dei personaggi principali.

Insomma sembra che Tamara abbia deciso di seguire le orme della madre, tutt’ora personaggio noto in tv e che in passato, oltre ad essere stata la showgirl di Drive In, ha anche recitato come attrice in moltissimi film.

La figlia di Tinì, nonostante la sua giovane, età ha alle spalle una carriera ricca di esperienze importanti nel mondo del cinema, Tamara ha anche recitato accanto a diversi interpreti famosi da cui sicuramente ha imparato i trucchi del mestiere.

