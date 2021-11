Giulia De Lellis indossa un body nero trasparente, elegantissimo ma che copre poco: il décollété dell’influencer romana in primo piano.

La De Lellis non si ferma più. Come successo a tantissime altre troniste e corteggiatrici di Uomini e Donne (vedesi per ultima Sophie Codegoni, passata direttamente dal trono alla casa del Grande Fratello Vip) anche Giulia è stata lanciata dalla partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

A distanza di cinque anni ormai, ne è passata di acqua sotto i ponti e la De Lellis non è più la ventenne del 2016 che corteggiava Andrea Damante; seguitissima influencer, la romana si è fatta strada nel mondo dello spettacolo tanto da essere coinvolta come opinionista a Pomeriggio Cinque ed aver partecipato come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP.

Tra tv e social e nonostante l’incredibile crescita, ciò che in Giulia rimane immutata è l’incredibile bellezza, che non smette mai di mostrare. Il nuovo scatto la vede più sensuale che mai e mostra tutto.

Giulia De Lellis, il body nero trasparente non copre il décollété: tutto in mostra

Sempre sensualissima, la De Lellis ha fatto girare la testa a diversi uomini, nonostante la cocente delusione avuta con l’ex-tronista, con cui è stata due volte (anche dopo che quest’ultimo l’aveva tradita, situazione abbondantemente spiegata dall’influencer nel suo libro).

Al momento, ha trovato l’amore tra le braccia dell’imprenditore Carlo Beretta e, mentre si gode indimenticabili momenti col suo compagno, trova comunque sempre il tempo di offrire la sua bellezza anche ai tanti follower che la seguono, ormai 5 milioni.

Il nuovo scatto immortala Giulia in un ambiente casalingo, ma a spiccare è il suo particolare outfit, elegante quanto audace; oltre ai jeans, la De Lellis indossa infatti un body nero griffato Yves Saint-Laurent completamente trasparente.

Sotto, non c’è nulla, col décollété esplosivo libero dal reggiseno; a coprire le curve da capogiro dell’influencer solamente qualche trasparenza e due cuori neri piazzati al punto giusto. A quanto pare Giulia ha voluto seguire la moda dei body trasparenti sfoggiata, ad esempio, anche da Chiara Ferragni; due diverse bellezze, sicuramente entrambe incantevoli.

“You could have my heart or we can share it like the last slice” scrive Giulia nella didascalia, citando il brano d’amore di Drake Best I Ever Had, mentre in primo piano appare sorridente in tutto il suo splendore.

Infiniti i like, così come i commenti dei follower estasiati, pronti a sottolineare la sensualità dell’influencer; e mentre chi si chiede se il décollété sia rifatto, c’è solamente chi esclama “mamma mia”, affermazione che unisce quasi tutti.