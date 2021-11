Lunedì prossimo andrà in onda una nuova puntata di Grey’s Anantomy 17: la primaria di Chirurgia Generale, Meredith Grey si aggrava!

Lunedì prossimo andrà in onda la terza puntata di Grey’s Anatomy 17, su La 7 alle 21.25.. Come è noto, la dottoressa Meredith Grey è stata contagiata dal Covid-19.

Dopo che la primaria di Chirurgia Generale è stata in coma, si riprende, dopo essere stata sottoposta ad uno studio sperimentale per la cura del Coronavirus. Ma la dottoressa non è fuori pericolo: infatti, la Grey entrerà di nuovo in coma.

Teddy Altam, cardiochirurgo, spiegherà che le cure ricevute semplicemente hanno alleviato i sintomi ma non hanno contrastato il virus.

Cosa farà a questo punto il Dottor Webber? Richard, infatti, è colui che dovrà prendere le decisioni di salute su Meredith fino a quando lei non si riprenderà.

Grey’s Anatomy 17: cosa succede nella prossima puntata?

Aiutato dai suoi colleghi ed amici, il direttore sanitario del Grey Sloan Memorial prenderà la decisione di attaccare Meredith Grey al ventilatore polmonare.

Intanto, la protagonista della serie tv continuerà a sognare la famosa spiaggia, dove ha già incontrato suo marito Derek Shepherd e George O’Malley. Chi incontrerà ancora la dottoressa Grey?

Nel frattempo, per i fratelli De Luca si mette molto male: infatti, Andrew dopo aver riconosciuto la trafficante di esseri umani prenderà la decisione di seguirla. Ma avrà l’aiuto della sorella Carina. Quello che succederà nelle puntate successive ha lasciato di stucco i fan del medical drama più longevo di tutti i tempi.

Ci sarà spazio anche per un nuovo amore per Meggie: il suo fidanzato, Winston dopo averle detto che non era fatto per un rapporto a distanza, arriverà a Seattle per stare con la primaria di Cardiochirurgia.

Il capo di Chirurgia, Miranda Bailey, si troverà costretta a far fronte all’arrivo di un’ondata di pazienti: infatti, il Seattle Press deciderà di dirottare al Grey Sloan Memorial la maggior parte dei suoi degenti.

La 17° stagione di Grey’s Anatomy è stata una delle più brevi, a causa della pandemia. Infatti, conta 17 episodi.

Ma come ha abituato Shonda Rhimes, i personaggi principali non potranno vivere tranquilli: diremo addio, infatti, ad uno di loro!