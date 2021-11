Credi di conoscere al meglio il codice della strada? Prova questo test: quale macchina passa per prima? Sbagliano tutti al primo tentativo

Quella sugli incroci è certamente la domanda più complicata durante il quiz per la patente di guida. Imparare come comportarsi quando ci si trova ad un incrocio è importantissimo ai fini del superamento dell’esame e nel momento in cui dovesse capitare davvero.

La maggior parte delle persone che superano il test scritto per il conseguimento della patente pensa di conoscere perfettamente il codice della strada. Se anche per te è così mettiti alla prova e fai questo test: Quale macchina passa per prima? Occhio, perché al primo tentativo sbagliano tutti.

Test dell’incrocio: quale macchina passa per prima?

Se ti stai preparando al temutissimo quiz per il conseguimento della patente o se lo hai già fatto e credi di essere ancora molto preparato, oggi ti proponiamo un test molto interessante e divertente che metterà a dura prova le tue capacità.

Il test consiste infatti nel mostrare (figura in alto) un incrocio molto complesso, dove sono presenti delle vetture. Il tuo compito sarà stabilire quale macchina, in questo incrocio, passa per prima. Realizza questo test per aumentare la tua preparazione o per rispolverare un po’ di teoria. Buona fortuna!

La figura che ti abbiamo proposto presenta un classico incrocio tra due strade che si intersecano tra loro. Ferme all’incrocio ci sono 3 auto ferme in attesa di passare. Quello che dovrai fare è molto semplice: stabilire quale macchina passa per prima.

In un primo momento appare scontato rispondere che “passa chi ha la precedenza”, ma dal momento che tutte le auto hanno la destra occupata, quale sarà in questo caso la macchina che passa per prima? L’auto A, infatti, dovrebbe dare la precedenza all’auto R, così come quest’ultima all’auto N che, a sua volta, avrebbe alla sua destra l’auto A. Chi passa prima primo dunque?

Riposta

Se si fa più attenzione si noterà che, guardando il percorso che faranno le 3 auto, la vettura N non ha nessuno alla propria destra, fino a metà del percorso. Se partisse per prima, lasciando quindi la strada libera all’auto R, per poi fermarsi al centro della careggiata per lasciare, svincolerebbe anche l’auto A.

A questo punto la risposta giusta è la seguente: la macchina che passa per prima è la N, si fermerà al centro della carreggiata e farà quindi passare le altre due vetture: prima l’auto R e poi la A