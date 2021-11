Ellen Pompeo svela un retroscena di una delle scene più iconiche di Grey’s Anatomy “Prendi Me, Scegli Me, Ama Me”.

E’ una delle scene più iconiche del medical drama più famoso, Grey’s Anatomy, quando la protagonista della serie, Meredith Grey (Ellen Pompeo) implora Derek Shepherd (Patrick Dempsey) di prendere lei, scegliere lei e di amare lei.

Nella seconda stagione, infatti, fa il suo ingresso nella show la moglie del neurochirurgo, Addison Montgomery (Kate Walsh) e lui non sa se scegliere di tornare con lei o continuare la sua relazione con la giovane specializzanda.

Ospite del podcast “Tell Me With Ellen Pompeo” è Rachel Lindsay, che ha partecipato a The Bachelor ed insieme alla protagonista di Grey’s Anatomy le due hanno parlato delle somiglianze con la storica scena del medical drama.

Per l’attrice Ellen Pompeo, infatti, quella scena non avrebbe dovuto girarla “In quel momento stavo piangendo perché stavo pensando ‘Non posso credere di essere in TV a implorare un uomo di amarmi’“.

E pensare che quella scena è diventata l’emblema della serie tv ideata da Shonda Rhimes!

Cosa succede nella prossima puntata di Grey’s Anatomy 18?

In America, intanto, dopo le sue settimane di riposo, giovedì 11 novembre riprende Grey’s Anatomy, ma come ha abituato la sua ideatrice tutti i suoi fan, i protagonisti delle serie tv non vivranno momenti felici: ci sarà un cross over con Station 19 ed il trailer degli episodi annuncia infatti che “non tutti i personaggi si salveranno“.

Dopo la tragica morte del dottor Andrew De Luca (Giacomo Gianniotti) e l’uscita di scena di Jackson Avery (Jesse Williams), i fan hanno pensato di poter vivere almeno un momento tranquilli, ma così non sarà.

Chi lascerà la serie in modo definitivo? Sarà qualcuno del Grey-Sloan Memorial o di Station 19?

Inoltre, un personaggio che ha lasciato la scorsa stagione ritornerà nelle corsie dell’ospedale. Sarà Tom Koracick. Greg Germann rivestirà i panni del neurochirurgo in questa 18° stagione. Quello che sappiamo è che avrà un ruolo molto importante nello studio sperimentale per la cura del Morbo di Parkinson condotto da David Hamilton (Peter Gallagher), in cui lavorano anche Meredith Grey e Amelia Shepherd (Caterina Scorsone).