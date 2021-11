Novità per Gemma Galgani a Uomini e Donne: un nuovo cavaliere si presenta per lei al dating show di Maria De Filippi. Sarà la volta buona?

Dopo un inizio in sordina in questa ennesima edizione di Uomini e Donne che la vede presente nel parterre femminile, Gemma si è ripresa a sorpresa il centro studio con una nuova frequentazione.

Dopo un inizio idilliaco con Costabile, le cose però sembrano non essere andate per il meglio e così, la dama torinese, si è ritrovata nuovamente delusa e sola; inutile dire come Tina non abbia perso occasione per attaccare la Galgani, punzecchiata di continuo in queste settimane (con tanto di gavettone dopo una sfilata da parte dell’opinionista).

La sorte torna però ora a sorridere a Gemma? Stando alle anticipazioni, a dispetto di quanto pensava Tina, la dama ha un nuovo corteggiatore.

Gemma Galgani, nuovo corteggiatore per la dama a Uomini e Donne

Stando a quanto emerge dalle registrazioni degli scorsi giorni, nello studio del dating show di è presentato un nuovo corteggiatore per Gemma. Prima di Costabile, ricordiamo come un altro uomo, un avvocato, fosse venuto in studio per la Galgani, non accolto benissimo da Tina (che si è messa addirittura sulle scale del backstage per evitare di farlo passare).

Come sarà accolto, questa volta, il nuovo cavaliere giunto in studio per Gemma? A quanto pare, la puntata in questione inizierà con un nuovo “scherzetto” dell’opinionista, che all’entrata di Gemma farà partire la canzone Sei rimasta sola.

In studio si presenterà poi l’uomo, che ha quanto pare ha suscitato la curiosità di Gemma non tanto per il suo aspetto fisico (la dama dichiarerà di non provare attrazione fisica), quanto per i suoi continui viaggi in camper; lo farà dunque rimanere. Come si evolveranno le future frequentazioni della dama torinese, dopo un’ulteriore delusione? Di sicuro, Tina rimarrà lì a stuzzicarla tutto il tempo.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci: Il completo bianco mette in mostra le gambe

Nel frattempo, Marcello potrebbe lasciare il trono over, mentre nelle puntate trasmesse Biagio è finito al centro delle polemiche per delle cene pagate e dei presunti rimborsi richiesti (e non dovuti) alla redazione; al suo fianco però si è schierato Gianni, che questa volta ha dato ragione al cavaliere campano puntando il dito contro le sue ex-frequentazioni.

Leggi anche –> “Michael Schumacher ti riconosce?” La risposta di Jean Todt lascia senza parole

Va invece a gonfie vele la nuova frequentazione di Ida Platano, che al contrario di Gemma dopo la delusione con Marcello pare abbia avuto più fortuna; con Diego, uno dei cavalieri più apprezzati dal pubblico, c’è intesa ed attrazione e presto potrebbero lasciare il programma...quando arriverà il turno di Gemma?