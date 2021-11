Elisabetta Gregoraci indossa un completo bianco, che mette in mostra le lunghe gambe; la conduttrice è veramente senza freni, incontenibile.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la Gregoraci ha deciso di mettere il turbo e dare una forte nuova accelerata alla sua carriera, mostrandosi meravigliosa come non mai.

La rottura con Briatore ha dato inevitabilmente una svolta alla sua vita e l’ex-modella, nonché showgirl e conduttrice calabrese, a 41 anni ha deciso di rimettersi pienamente in gioco.

E mentre la sua carriera televisiva pare essere di nuovo ripartita, continua a mostrarsi più incantevole che mai, giorno dopo giorno, sui social; questo nuovo scatto mette in mostra le sue lunghe gambe.

Elisabetta Gregoraci, le lunghe gambe in primo piano: da incanto

Alta 176 cm, la Gregoraci ha più volte messo in mostra il suo corpo statuario, con cui continua a far girare la testa a tutti quanti; in attesa di ritrovare nuovamente l’amore (dopo il flirt nella casa di Cinecittà con Pierpaolo Petrelli).

Sul suo profilo Instagram ci sono tantissime foto che mettono in risalto la sensualità di Elisabetta, che da qualunque prospettiva la si veda, a quanto pare, lascia sempre senza parole.

Questa volta, i protagonisti della nuova foto non sono però né il suo florido décollété né il suo lato B marmoreo, bensì le sue lunghissime gambe, apprezzate come poche altre all’interno del mondo dello spettacolo (accesa rivalità con quelle della Marcuzzi, celeberrime ormai).

Seduta sopra una poltrona di velluto rosso, la Gregoraci indossa un completo totalmente bianco e panna, con un maglioncino leggero attillato e dei pantaloncini cortissimo, che lasciano ampio spazio alle cosce della conduttrice.

In primo piano, le lunghissime gambe accavallate, con la Gregoraci comoda coi capelli sciolti e a piedi scalzi, curati con dello smalto rosso scuro; è questo il suo buongiorno a tutti i suoi fan, come scrive nella didascalia, che hanno apprezzato riempendo la foto di like.

Tra i commenti, il solito della sorella Marzia Gregoraci (che in molti vorrebbero più spesso a fianco della sorella, per un duo dalla bellezza soprendente) e anche l’emoticon che manda un bacio di Nicolò De Devitiis.

A quanto pare, di nuovo quindi tutti pazzi per la Gregoraci, dopo un periodo passato lontano dai riflettori; dopo il GF Vip, è ora riuscita a tornare in tv co-conducendo per alcune puntate Scherzi a parte con Enrico Papi, e sarà presto protagonista anche sulla Rai col nuovo varietà Double Song, condotto da Pino Insegno. Elisabetta è tornata, più splendida che mai.