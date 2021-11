I benefici della Vitamina C sono molteplici, ma occhio: se ne assumi troppa ci saranno effetti collaterali

La Vitamina C è una delle vitamine più utili per il nostro organismo. Assumerne una quantità giornaliera sufficiente aiuta il nostro organismo e fa bene alla nostra salute. Ma anche le vitamine possono far male se si fa attenzione alla loro assunzione.

Seppur molto importante, la vitamina C può rappresentare un problema per quelli che ne fanno abuso. Esistono alcuni effetti collaterali riconducibili ad una vera e propria overdose di Vitamina C. In questo articolo te ne mostriamo alcuni.

Ecco alcuni effetti collaterali se assumi troppa Vitamina C

Grazie alle sue proprietà di antiossidanti, la vitamina C è fondamentale per rafforzare il nostro sistema immunitario e svolge un ruolo importantissimo nella prevenzione di patologie come i tumori. Ma se ne assumi troppa potrebbero esserci alcuni effetti collaterali, ecco quali.

LEGGI ANCHE –> LOUIS VUITTON: ECCO PERCHÈ LE BORSE COSTANO COSÍ TANTO, NON CI CREDERAI MAI

La cosiddetta “overdose di vitamina C” si può manifestare quando la sua assunzione è maggiore a 2.000mg. Per chi non ha grande dimestichezza con le quantità di vitamina C in alcuni alimenti, ad esempio il limone, stiamo parlando di una cifra piuttosto alta: ci vorrebbero infatti circa 20 tazze di succo di limone per raggiungerla.

Tra le cause che possono portare ad un’assunzione eccessiva di vitamina C vi è sicuramente la dieta sbilanciata a favore di alimenti ricchi di questa vitamina, ma anche l’utilizzo (e abuso) di integratori ricchi di acido ascorbico.

Uno degli effetti collaterali più comuni che si manifesta quando assumi troppa vitamina C è il mal di testa, ma anche il bruciore allo stomaco a cui si possono aggiungere vomito, diarrea, gastrite, debolezza e dolori addominali.

LEGGI ANCHE –> ORA SOLARE: SPOSTARE INDIETRO LE LANCETTE CAUSA DEPRESSIONE INVERNALE

L’overdose di vitamina C potrebbe anche causare danni più gravi e usuranti per alcuni organi, come i reni. Un uso eccessivo di questa vitamina potrebbe portare, infatti, alla formazione di calcoli renali o addirittura ad un’overdose di ferro.