Esiste un modo per trovare qualcuno su WhatsApp senza avere il suo numero. In questo articolo ti spieghiamo come

Gli smartphone sono ormai una presenza fissa nella nostra quotidianità e il loro utilizzo ci consente di informarci, occupare il tempo libero e, soprattutto, mantenere i contatti con i nostri amici e con le persone a cui vogliamo bene.

Le app di messaggistica istantanea, come ad esempio WhatsApp, permettono di chattare in tempo reale con i nostri amici e, volendo, consentono di fare nuove amicizie. In questo articolo vi spieghiamo, infatti, come trovare qualcuno senza avere il suo numero.

Ecco come trovare qualcuno su WhatsApp senza avere il suo numero

Con l’arrivo di Social Media come Facebook e Instagram, ci siamo abituati a cercare le persone attraverso la classica barra di ricerca della piattaforma. Questa funzione, tuttavia, non è presente per l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo: WhatsApp.

Su WhatsApp, infatti, non è presente alcuna funzione “cerca” che permette di rintracciare persone di cui non si possiede il numero di telefono. A differenza degli altri social, per aggiungere un contatto sulla propria app è necessario avere il suo numero in rubrica.

Oggi ti svegliamo un trucco davvero molto semplice per trovare qualcuno su WhatsApp senza avere il suo numero. Il modo per farlo è a portata di tutti e la sua semplicità vi lascerà certamente a bocca aperta. Ecco di cosa stiamo parlando:

Il modo più semplice e veloce per trovare qualcuno su WhatsApp senza avere il suo numero è quello di scaricare e utilizzare un’applicazione: True Caller. Puoi trovarla sugli store presenti sul tuo telefono e scaricarla comodamente sul tuo dispositivo.

True Caller è una vera e propria rubrica telefonica digitale. Tutto ciò che dovrai fare è scaricare e installare l’applicazione, fare un abbonamento di 1,99€ al mese e cercare il numero di telefono di tuo interesse. Probabilmente è presente nell’elenco.

L’applicazione è assolutamente legale ed è addirittura utilizzata da alcune aziende che usano il servizio per per prelevare numeri di telefono e girarli ai loro uffici di call marketing. Ricorda di scaricare solo numeri di telefono di persone che potresti conoscere e non utilizzare l’applicazione in maniera illecita.