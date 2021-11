Riccardo Scamarcio, perché è finita con Valeria Golino: i motivi dietro la fine della lunghissima storia d’amore fra i due attori.

Da un po’ di tempo è finito abbastanza lontano dalla scena mediatica, ma il successo come attore di Riccardo Scamarcio è stato senza dubbio travolgente; grazie al ruolo di Step in Tre metri sopra il cielo (adattamento cinematografico del romanzo di successo di Federico Moccia) è giunto alla ribalta ed entrato nel cuore di milioni di adolescenti.

Nella sua vita, come il personaggio che ha interpretato, ha vissuto delle intense storie d’amore; in molti ricorderanno quella con Valeria Golino, sua collega conosciuta su un set e molto più grande di lui. Ma perché è finita tra i due? I motivi della rottura.

Riccardo Scamarcio, i motivi della fine della storia con Valeria Golino

I due, separati da ben 14 anni di differenza, si sono conosciuti sul set di Texas; lui 27enne in rampa di lancio, lei affermata attrice 41enne. Da lì è nato una grande storia d’amore, durata la bellezza di dieci anni (dal 2006 al 2016) e che ha quasi portato al matrimonio.

Ma perché è finita tra i due? In un’intervista, la Golino ha definito la rottura con Scamarcio la più grande delusione della sua vita, nonostante poi abbia avuto comunque la forza di lavorare con lui nel 2018, chiamandolo addirittura come attore per il film da lei diretto, Euforia.

Tra i due non c’è rancore ma, parlando da donna, per la Golino resta una ferita aperta. “E con quella il disincanto verso l’amore” aggiunge l’attrice e regista, arrivata a 56 anni con diverse storie alle spalle, tra cui anche una con Benicio Del Toro.

I motivi della rottura fra i due restano al momento poco chiari, anche se la stessa Golino ha rivelato come “più c’è amore, più si soffre e in certe circostanze tutti diamo il peggio di noi stessi”.

A quanto pare, la storia sembra essere finita per la fine di un sentimento, più da parte di Scamarcio che della stessa Golino, che pare essere quella uscitane più provata dalla rottura. Anche Scamarcio non ha mai parlato della situazione, dicendo come qualunque cosa si dica in un’intervista minimizzerebbe di sicuro, banalizzandola, una storia d’amore di dieci anni.

I due erano prossimi alle nozze nel 2015: a Terni, città natale dell’attore, tutto era pronto per l’evento, con tanto di manifesti pubblicitari a riguardo. Alla fine, per vari impegni, l’organizzazione è andata per le lunghe e stata poi definitivamente annullata, vista anche la rottura di un anno più tardi.

Dopo la Golino, Scamarcio ha incontrato la manager londinese Angharad Wood, con la quale ha avuto anche una figlia; la storia è però durata il tempo di un anno ed è finita proprio negli scorsi mesi.

Ora, l’attore pare che abbia ora una relazione con Benedetta Porcaroli, giovane attrice e modella (classe ’98, più piccola di lui di diciannove anni) ormai affermatissima, nota per i suoi ruoli in Tutto può succedere, 18 regali e soprattutto Baby, apprezzata serie Netflix italiana.