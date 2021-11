Ecco alcune anticipazioni circa gli ospiti di Verissimo di questo week-end. Scopriamo insieme chi verrà intervistato da Silvia Toffanin.

Il weekend si avvicina, così come l’appuntamento con la talentuosa conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. A quanto pare, gli ospiti del 6 e del 7 novembre saranno davvero incredibili: si parlerà di attualità, ma anche di amori, delusioni e legami indissolubili. Ovviamente, sarà tutto nelle mani della compagna di Piersilvio Berlusconi, la quale dimostra ogni volta di avere grandi potenzialità, motivo per cui l’Amministratore Delegato Mediaset ha deciso di posizionarla nel palinsesto di tutto il weekend.

Scopriamo quindi quali saranno gli ospiti delle prossime puntate di Verissimo. Appuntamento confermato alle 16.30, solo su Canale 5.

LEGGI ANCHE —> Rudy Zerbi: la verità sul padre che in pochissimi sanno

Anticipazioni Verissimo

Nella puntata di sabato 6 novembre, le interviste dei personaggi dello spettacolo lasceranno spazio – per un breve intervento – all’attualità: Alessandro Zan sarà ospite da Silvia Toffanin per affrontare la questione dell’affossamento della Ddl Zan. La reazione dei Senatori di fronte al verdetto ha lasciato il popolo italiano senza parole, Silvia Toffanin quindi ha voluto invitare l’ideatore della proposta di legge, per poter sentire la sua opinione al riguardo.

LEGGI ANCHE —> Verissimo: Ospiti bomba per il 31 ottobre

Dopo Zan, torneremo invece ad argomenti più ‘leggeri’: ospiti in studio ci saranno Veronica Peparini e Andreas Muller, i quali sono fidanzati ormai da più di due anni. La coppia parlerà dei progetti futuri, del forte amore che li lega e delle difficoltà che hanno dovuto affrontare riguardo la grande differenza di età.

LEGGI ANCHE —> Verissimo, anticipazioni: ospiti super-vip e l’amore della Tatangelo

La puntata del 7 novembre invece, sarà all’insegna della musica, con la presenza in studio di Francesco Renga – che parlerà del suo ritorno come giudice a All Together Now – e dei tre tenorini del Volo. Questi sono gli ospiti confermati, ma ce ne saranno tanti altri ignoti. Per scoprire su chi altro verteranno le interviste di Silvia Toffanin dovremmo attendere la messa in onda di Verissimo.