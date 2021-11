U&D, tutto su Marika Geraci: puntata dopo puntata, la dama è sempre più protagonista del dating show di Maria De Filippi.

In questa prima parte della nuova edizione di Uomini e Donne, si è prepotentemente presa la scena, per quanto riguarda il trono over, lei: Marika Geraci.

Insieme ad altri volti noti, come ad esempio Ida Platano o la solita Gemma Galgani, la Geraci si è presa di forza il centro studio con le sue scelte, attirando su di sé non poche critiche per le sue frequentazioni ma sfoggiando un’invidiabile bellezza e un fascino tutto meridionale.

Cosa conoscete di lei? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla dama mora del trono over che sta stregando tutti e, nel bene e nel male, facendo parlare di sé.

U&D, chi è Marika Geraci: tutto sulla dama che si sta prendendo la scena

35enne nata a Palermo, Marika è dotata della tipica bellezza mediterranea, con capelli scuri e occhi mori. Alta all’incirca 1,70 m, oltre che lineamenti incantevoli mostra anche un fisico mozzafiato, con delle generose curve.

In passato non è stata sposata, né tanto meno ha dei figli; più volte, durante la sua presenza in studio, ha rivelato come arrivata a 35 anni cerchi una relazione stabile, che le permetta magari anche di formare una famiglia.

Dal suo profilo Instagram, che giorno dopo giorno acquista sempre più follower (oltre 11 mila al momento) vediamo come la dama abbia una grande passione per i viaggi e per il fitness, nonostante non trapelino tante altre informazioni sulla sua vita privata.

In studio invece, l’abbiamo vista parecchio sotto i riflettori, specie in relazione ad Armando. La dama siciliana, nonostante gli iniziali avvertimenti dei due opinionisti, ha iniziato una frequentazione col cavaliere campano, che a quanto pare non è andata a buon fine.

Lei sembra ancora manifestare interesse per lui, specie dopo aver tentato una frequentazione con Marcello Messina (ritenuta un “teatrino” dallo stesso Incarnato); l’ex di Ida non è mai piaciuto fisicamente a Marika e, dopo che i due hanno chiuso prima di iniziare, sono infuriate le polemiche in studio.

Armando sembra essere fermo sulla sua decisione di chiudere definitivamente con Marika (che accusa di essere “falsa”), mentre in molti cominciano a pensare che la palermitana si stia costruendo un personaggio; lei, dal canto suo, ha rubato la scena ed è pronta a stupire ancora.

I corteggiatori di certo non le mancheranno, considerato il suo grande fascino: riuscirà ad unire il pubblico, far ricredere le persone in studio e a trovare l’amore?