Samantha De Grenet, la confessione amara della conduttrice dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Da qualche tempo era lontana dal mondo dello spettacolo, ma proprio col Grande Fratello Vip Samantha De Grenet ha avuto modo di riprendersi, almeno in parte, il suo pubblico.

Classe ’70, l’ex-modella, showgirl e conduttrice romana (che è appartenente ad una famiglia nobile, con lo zio che ha addirittura il titolo di barone) si è fatta notare ad inizio della sua carriera, come modella, in programmi come Donna sotto le stelle e Svalutation.

Da lì in poi si è fatta strada in diversi altri programmi, tra conduzioni e presenze come showgirl; recentemente l’abbiamo appunto vista come concorrente del GF Vip, ma proprio dopo la partecipazione al reality si è lasciata andare ad un’amara confessione.

Samantha De Grenet, l’amara confessione dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip

Grazie alla sua presenza in tv, abbiamo potuto apprezzare l’incredibile bellezza di Samantha, che a 50 anni sfoggia ancora il fisico mozzafiato che ha saputo incantare milioni di italiani col calendario sexy per Maxim.

Nella casa di Cinecittà abbiamo potuto poi apprezzare altre sfumature della sua personalità, già messa in mostra quando diversi anni prima si è messa in gioco come naufraga all’Isola dei Famosi.

La De Grenet però, dopo la partecipazione al reality di Alfonso Signorini, pensava di avere molte più chance lavorative nel mondo dello spettacolo. “Dopo il GF Vip speravo di lavorare di più” ha confessato la conduttrice sulle pagine della rivista Chi, che quindi è rimasta delusa.

“La tv è cambiata, i reality hanno iniziato a sfornare nuovi personaggi dal niente e il curriculum di chi c’era da anni di colpo non valeva più” continua Samantha, in un’amara riflessione su com’è il mondo dello spettacolo oggi e sottolineando come avrebbe voluto avere un’opportunità in più ma che, in fin dei conti, “va bene così”.

Rispetto ai tempi del suo esordio, al giorno d’oggi il mondo dello spettacolo è dominato dalle influencer; più volte abbiamo visto ragazze diventare showgirl o prendere parte a programmi televisivi grazie al loro ampio seguito sui social.

Sebbene il GF Vip sia una grande vetrina, a quanto pare non è servita alla De Grenet, che sembra abbia dovuto lasciare il passo alle nuove generazioni; al momento, è un’opinionista ricorrente di Pomeriggio Cinque e chissà che, prossimamente, non possa avere un’altra grande chance.