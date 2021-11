Amadeus ha costruito un bellissimo nido d’amore per la sua splendida famiglia. Curiosiamo insieme nella casa del conduttore.

Amadeus dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo come direttore artistico, ha decisamente affermato nuovamente la sua notorietà e fama. In questo momento è all’apice del successo, tanto che i vertici del Festival l’hanno confermato per la sua terza edizione. Tuttavia, sembra che quest’anno il noto conduttore dovrà cavarsela da solo, Rosario Fiorello infatti non sembra intenzionato a parteciparvi come co-conduttore. Amadeus, di conseguenza, in questo momento si trova alla ricerca di una spalla fidata che lo accompagni in questa incredibile esperienza. Che la sua scelta ricada sulla moglie Giovanna? Intanto curiosiamo un po’ nella loro particolarissima dimora.

Ecco la casa di Amadeus – Colori sgargianti e stile moderno

L’abitazione di Amadeus, sicuramente non ci può apparire come banale e classica. L’arredamento, come confermato dal conduttore stesso, è tutta farina del sacco della dolce Giovanna Civitillo, la quale ha deciso di puntare su colori sgargianti e mobili di design. I colori infatti si alternano tra il bianco, nero e dorato e i mobili rispecchiano esattamente le nuance delle pareti. Il tutto viene messo in risalto da un bellissimo parquet chiaro e dalle enormi vetrate, estremamente luminose.

I medesimi colori del soggiorno si distribuiscono in tutto il resto della casa: l’abitazione presenta un enorme divano bianco, mentre la sala da pranzo è arredata con un tavolo di cristallo e sedie nere e bianche. Non possono mancare delle decorazioni oro qua e là, le quali permettono di illuminare ulteriormente gli spazi.

L’unico cambiamento di colore si presenta in cucina, dove Giovanna ha pensato di ravvivare l’ambiente con un accecante rosa shock, messo ancora più in risalto dalle pareti e dal mobilio bianco. Insomma, sicuramente la casa dei due sposini non si presenza come convenzionale. Evidentemente la moglie di Amadeus ha voluto realizzare una casa che rispecchiassi lo spirito brioso, allegro ed originale dei due coniugi.