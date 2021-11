Jasmine Carrisi, ecco tutti i posti dove ha i tatuaggi la figlia di Albano e Loredana Lecciso; è giovane ma ne ha già tantissimi.

Sappiamo tutti dell’incredibile storia d’amore fra Albano e Romina, ma sappiamo anche che dopo la rottura il cantante di Cellino San Marco si è rifatto una vita con Loredana Lecciso, showgirl e ballerina leccese.

Con lei ha avuto modo di riscoprire la paternità, avendo ulteriori figli: Albano Jr. e Jasmine. A spiccare è proprio quest’ultima che, a quanto pare, è già dotata di una bellezza forse maggiore di quella della mamma.

La ragazza, classe ‘2001, ha anche tantissimi tatuaggi: sapete dove? Ecco tutte le parti del corpo in cui la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha deciso di farsi tatuare.

Jasmine Carrisi, tutti i posti dei suoi tatuaggi

Oltre ad aver preso parte a diversi programmi insieme alla mamma e al papà, Jasmine ha già avuto modo di debuttare sul grande schermo come attrice, nel film La dama e l’ermellino (dove ha interpretato la duchessa consorte di Milano, Isabella d’Aragona).

In ogni occasione, la giovane Carrisi ha sfoggiato tutti i suoi tatuaggi, come fa spessissimo sul suo profilo Instagram, dove è seguita da quasi 100 mila follower. Proprio rispondendo ad una domanda dei suoi fan, Jasmine ha confermato di avere sette tatuaggi, visibilissimi dalle foto.

Appena sotto il seno, sul fianco, ha tatuata la scritta “ribelle in amore”, mentre sull’inguine ha delle farfalline (che riportano a tutti alla mente quella di Belen); sul polso ha tatuati una rosa ed un cuoricino, mentre sul resto della mano un’altra scritta.

Infine, una mezza luna appena dietro l’orecchio (visibile solamente quando la Carrisi tiene i capelli legati) e altre farfalle su un avambraccio. I tatuaggi non sono molti, ma non risultano troppo ingombranti e non fanno che enfatizzare la sensualità della giovane attrice e cantante.

Sempre tramite social, ha confessato di essere pronta a tatuarsi di nuovo a breve: questa volta, il soggetto è un angioletto, mentre gli altri non sono noti. Se dunque arriveranno altri tatuaggi, non arriveranno invece altri “ritocchini”: dopo le labbra, la Carrisi ha detto di non volersi farsi più nulla, anche perché “mi dicono già che sono tutta rifatta” scrive sui social.

Jasmine tornerà sicuramente presto a far parlare di sé, e non soltanto per i suoi tatuaggi; aspettiamoci presto una sua presenza costante nel nostro mondo dello spettacolo.