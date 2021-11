Arrivano le anticipazioni di Una Vita. Felicia deve vendere il ristorante e per Sabina e Roberto ora c’è il gelo

Finalmente possiamo darvi le anticipazioni della puntata di mercoledì 3 novembre 2021 di Una Vita, serie tv spagnola che continua a macinare successi. È giunta l’ora delle grandi scelte da parte di Felicia che si pronuncerà definitivamente sulla vendita del ristorante.

Felicia, infatti deciderà di vendere “Il Nuovo Secolo XX” per sposare Marcos e vivere un futuro con il suo amato. Dopo un po’ di indecisione, la proprietaria ha deciso di vendere il ristorante alla misteriosa coppia arrivata ad Acacias. Intanto nella cittadina c’è il gelo nei confronti di Sabina e Roberto.

Felicia vende il ristorante, come reagiranno gli abitanti di Acacias?

Finalmente Felicia ha deciso: deve vendere il ristorante per poter vivere in serenità un futuro con il suo amato Marcos. I due hanno infatti deciso di sposarsi e la governante del “Nuovo Secolo XX” ha deciso di vendere la sua preziosa osteria per seguire il suo cuore.

Gli acquirenti sono la misteriosa coppia che ha corteggiato a lungo la donna per ottenere la proprietà, ed ora saranno finalmente accontentati. Sabina e Roberto hanno infatti approfittato dell’imminente matrimonio di Felicia per fare un’offerta d’acquisto del ristorante, che la donna accetterà.

Ad Acacias, tuttavia, i residenti non prenderanno con felicità la notizia della vendita della proprietà e la coppia sarà accolta con gelo e diffidenza. Se da una parte, infatti, Felicia ha raccolto grande entusiasmo e benevolenza dai cittadini di Acacias, non è stato lo stesso per la coppia di acquirenti.

Tra i due, infatti, aleggia un grande mistero e nessuno sa davvero chi siano. La diffidenza per una coppia di sconosciuti è normale e il loro lavoro ad Acacias non sembra essere partito con il piede giusto. In tanti pensano che i due abbiano qualcosa da nascondere e la diffidenza regna sovrana.

La gente gli accoglierà con freddezza, nonostante saranno i proprietari del ristorante più gettonato di Acacias e, a questo punto, il futuro della famosa locanda sembra essere in bilico, a meno che i due non si inventino qualcosa.