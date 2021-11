Nuovo test psicologico, scegli una piuma presente nell’immagine e scopri il tuo potere nascosto: lasciati sorprendere dal risultato.

Presi nella nostra quotidianità e da limiti che ci imponiamo, molto spesso ci dimentichiamo delle nostre risorse nascoste e di quanto, con impegno, passione e tenacia, possiamo raggiungere anche obiettivi che crediamo impossibili.

La nostra società è piena di esempi di persone che “ce l’hanno fatta”, nonostante le condizioni iniziali non fossero propenso e magari nessuno avrebbe scommesso su di loro. Il nuovo test proposto vi fa scegliere tra una delle piume proposte: una volta fatto, scoprite il vostro potere nascosto!

Nuovo test, scegli una piuma e scopri il tuo potere nascosto!

Come al solito, il test vi fa scegliere tra i soggetti dell’immagine, ognuno dei quali ha un suo proprio messaggio. Questo test, come gli altri, non ha fondamenti scientifici, ma può dare suggestioni per farvi riflettere su voi stessi; ecco i vari poteri nascosti.

Prima piuma

Se hai scelto la prima piuma dovresti essere una persona abbastanza tranquilla e serena, che preferisce la pace all’armonia, nonostante hai un grande spirito d’adattamento.

Il tuo potere è la grande predisposizione ad aiutare gli altri, una vera e propria dote che spesso però viene data per scontata; in molti possono fraintendere questo atteggiamento, credendoti un “debole”, ma in realtà si sbagliano di grosso.

Seconda piuma

La tua scelta è stata la seconda piuma? Dovresti essere una persona rispettosa, sfrutti tutto ciò che ti capita e molto spesso ti arrabbi se qualcuno non fa le cose nel modo che tu ritieni più giusto. Sei geloso dei tuoi momenti di solitudine, dove ricarichi le energie.

Sei una persona molto perseverante e impari velocemente; queste qualità ti aiutano a mettere in pratica le tue idee del modo che pensi sia il migliore possibile.

Terza piuma

Se a colpirti è stata la terza piuma, sei una persona dalla grande volontà e molto indipendente; tendi a perseguire i sogni con le tue sole forze e non ti curi di ciò che pensano gli altri.

Non accetti i fallimenti e, proprio per queste tue sensazioni, anche se cadi riesci sempre a trovare la forza di rialzarti. Un vero e proprio potere nascosto!

Quarta piuma

Hai scelto la quarta piuma, e questo potrebbe voler dire che sei un leader nato, con una grande personalità e immense doti intuitive; questo ti aiuta a capire e ad anticipare le mosse degli altri.

Pretendi molto da te stesso e, parallelamente, anche dagli altri; questo potrebbe stimolare chi ti sta intorno, ma anche portare problemi perché nessuno è perfetto.

Quinta piuma

Se hai scelto l’ultima piuma, sei una persona creativa e possiedi una fervida immaginazione. Hai un animo molto sensibile, che tende a farti pensare più degli altri e molto spesso questo ti porta a frenarti, magari per paura o insicurezza.

Questo può rappresentare un grande ostacolo per la tua realizzazione personale e un grande impedimento per la tua immensa creatività; superato questo limite però, niente potrà impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi.