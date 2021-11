Il Ceo di Tesla, Elon Musk, vive in un monolocale prefabbricato da 50.000 dollari. Ecco com’è la sua nuova “umile” abitazione

C’è chi lavora una vita pur di acquistare una casa grande, confortevole e spaziosa. C’è poi chi, come Elon Musk, che vende tutto e acquista un prefabbricato da 50.000 dollari e dalle dimensioni di un normale monolocale.

È questa l’ultima trovata del CEO di Tesla e Space X, che ha deciso di trasferire la sua residenza in un prefabbricato molto modesto e, a detta sua incredibilmente comodo. Ecco com’è la nuova casa di Elon Musk e perché ha deciso di vendere le sue abitazioni.

Elon Musk vende tutto e acquista un monolocale prefabbricato

I geni non hanno mai idee scontate e conformiste. Sarà proprio per questo motivo che Elon Musk, terzo uomo più ricco del mondo e CEO di Tesla E Space X, ha deciso di vivere in un modesto prefabbricato di 50.000 dollari in affitto.

L’abitazione si trova a Boca Chica, in Texas, è la sua grandezza misura quanto un normale monolocale. A quanto pare, il multimiliardario ha deciso di vendere le sue ville in California per trasferirsi in questo prefabbricato.

Ad annunciarlo è stato lui stesso con un Tweet: “La mia casa principale è letteralmente una casa da ~ 50k a Boca Chica”. La casa è un prefabbricato Boxabl, ovvero una casa modulare che può essere letteralmente smontata e inglobata in una scatola pieghevole.

La scelta del famoso imprenditore deriva dalla sua decisone di non voler possedere alcun patrimonio immobiliare. Questo perché il Ceo di Tesla vuole investire tutte le sue risorse sui progetti ambiziosi della sua azienda (come la conquista di Marte).

Il magnate americano ha infatti venduto tutte le sue ville di proprietà, tranne quella nella Bay Area, un’enorme casa per eventi che Mask intende vendere solo ad una famiglia molto numerosa.

Le case Boxabl sono dei prefabbricati che comprendono un modulo basilare dalle dimensioni di un monolocale. Per montarla non serve personale specializzato e la casa comprende zona giorno e notte, con bagno e cucina attrezzata. Sono ecosostenibili grazie ai pannelli altamente isolanti che rendono l’abitazione una casa a zero emissioni di carbonio.