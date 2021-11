Chiara Biasi sensazionale, il vestito ha poca stoffa e lei si mostra bellissima: la fashion influencer è un concentrato di sensualità.

Grazie all’incredibile crescita di Instagram di questi anni, sempre più fashion influencer stanno emergendo oppure consolidando la loro carriera, mese dopo mese; tra le più affermate Chiara Biasi, 31enne friulana amica da tantissimo tempo di Chiara Ferragni.

Anche modella, già dal 2012 collabora con diversi brand come “Bikini Lovers” e “Pin up stars”, mentre nel 2013 arriva il definitivo trasferimento a Milano, che lancia la sua carriera sui social.

Bellissima e competente, la Biasi fa spessissimo parlare di lei: il vestito che indossa mette in risalto tutta la sua sensualità e il suo corpo mozzafiato, facendo girare la testa a tutti.

Chiara Biasi, il vestito ha poca stoffa e lei è bellissima

Chi la segue sui social (sono 3 milioni i follower su Instagram) conosce benissimo le passioni e gli ambiti in cui la Biasi lavora: sport, musica e viaggi, oltre che ovviamente moda. Il suo stile mischia urban e street, e la sua personalità è capace attira sempre nuovi fan giorno dopo giorno.

Grazie ad una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Chiara ha mostrato ancora tutta la sua bellezza; elegante come non mai per le strade di Milano, la Biasi sfoggia un vestito nero con pochissima stoffa.

L’influencer si mostra girata di profilo, col vestito dotato di un ampio spacco sulle gambe; il corso della Biasi è enfatizzato da un vestito striminzito, che lascia scoperta la schiena dà ampio respiro al suo décollété.

“Persa e ritrovata” recita la didascalia accompagnata alla foto, in inglese; tantissimi i like alla foto, così come i commenti che elogiano tutto il fascino di Chiara. Tra i commenti, anche il cuore di Robert Cavalli.

Solo quattro anni fa, nel 2017, la Biasi ha pubblicato per Mondadori la biografia “Chiaroscuri”, dove si mette a nudo raccontando anche di momenti drammatici della sua vita. A soli vent’anni infatti, ha dovuto affrontare un’ischemia, che l’ha costretta ad una cura di farmaci che l’ha fatta dimagrire tantissimo.

Sempre per quanto riguarda il suo corpo, dopo aver smentito problemi d’anoressia, la Biasi ha ammesso di aver rifatto il seno, nonostante a quanto pare si sia pentita di aver ricorso alla chirurgia plastica.