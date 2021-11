Love is in the air: Selin aggredisce Eda e non solo!

Vediamo insieme che cosa abbiamo modo di vedere, nella giornata di oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera.

Come sappiamo tutti i giorni ci aspetta un interessantissimo nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera che viene dalla Turchia.

Stiamo parlando ovviamente di Love is in the air, ma nella giornata di oggi 3 novembre, che cosa vedremo? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che Ayfer non è assolutamente d’accordo con le nozze tra Eda e Deniz, perchè secondo lei la nipote non sta dicendo la verità in questo momento.

Selin aggredisce Eda

Per cercare di fare qualcosa la donna decide di chiedere aiuto e consiglio ad una sua carissima amica che fa l’erborista, ovvero Sefiye, e decide di coinvolgere anche Aydan e Seyfi.

La donna consiglia di far prendere ad Eda e a Serkan un potente filtro con il malocchio, che viene fatto con delle erbe rarissime.

Stando a quanto dice questa donna, è stata una maledizione che non fa riunire i due ragazzi anche se sono innamorati l’uno dell’altro.

Ayfer quindi, credendo in quello che le viene detto, somministra questa pozione ai due ragazzi.

Ceren, nel mentre decide di tornare vicino alla sua amica, ed aiutarla a tornare insieme al suo amore Serkan.

La ragazza infatti, prima ha agito alle sue spalle poi però ha capito che le vuole troppo bene e per questo motivo la vuole aiutare.

Selin, nel mentre è assolutamente colta da un raptus di gelosia folle e decide di scagliarsi in modo importante contro Eda.

Vedendo i due ragazzi molto vicini, mette in atto una scenata di gelosia incredibile, ma non si accorge che i capelli di Eda sono impigliati nella giacca di Serkan, e tentando di staccare la ragazza da lui le porta via una copiosa ciocca di capelli.

Selin quindi decide di andare via e di tornare da Deniz, chiedendogli di velocizzare le nozze, in modo tale che Eda si sposi e lasci in pace Serkan.

Piril, nel mentre riceve un messaggio scioccante, ovvero la prova che Engin è stato infedele.

Non ci resta che attendere i prossimi episodi per vedere che cosa succederà sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa.