Flavio Briatore: La passione che non ti immagini assolutamente

Vediamo insieme qual’è la passione che non ti aspetti assolutamente da un’uomo ed imprenditore come Flavio Briatore.

Lui è un personaggio molto amato, e di lui si conoscono davvero mille aspetti, ma qualcosa è rimasto ancora segreto, stiamo parlando di Flavio Briatore.

Scopriamo insieme qual’è la sua passione segreta, che in tutti questi anni non è stata quasi mai rivelata.

Il suo enorme talento e passione per il mondo dell’impresa è davvero incredibile, ed è capace sempre di aprire qualcosa di nuovo partendo da zero.

Flavio Briatore e la sua passione

Come sappiamo i suoi profili social sono sempre molto seguiti da moltissimi follower che interagiscono con lui.

Nella sua vita private ha seguito mille passioni e progetti, ed è riuscito praticamente in tutti, basti pensare al mondo della Formula 1 con la Benetton.

Ha iniziato in sordina ed in pochissimo tempo è diventata una squadra molto competitiva e livello internazionale.

Tra le tantissime passioni che ha una è particolare, ovvero quella per la ristorazione, ha infatti aperto in tutto il mondo varie sedi del Billionaire.

Che oltre ad essere un locale è anche una linea di abbigliamento ed un magazine ed i suoi locali si trovano in tutte queste splendide cittadine, ovvero Porto Cervo, Monte Carlo, Cortina D’Ampezzo, Dubai e Instambul.

Ma oltre a questo ha anche un’altra grandissima passione sempre legata alla ristorazione ed in modo strettissimo al nostro bel paese.

Dal 2019, infatti ha deciso di investire nel mondo della pizza, ed ha aperto il suo locale, Crazy pizza a Londra, nella zona di Marylebone.

Un locale ovviamente di design dove tutto parla dell’Italia ma sempre al massimo dei livelli e con un tocco di internazionalità.

E poi diciamocelo, ma a chi non piace la pizza in tutto il mondo? A nessuno, tutti ne vanno praticamente matti.

Il locale, lo ha aperto da poco anche a Monte Carlo, e di recente anche a Porto Cerva, si vocifera che le prossime aperture saranno a Roma e Milano.

Quindi per il momento non possiamo fare altro che attendere le nuove aperture per andare a vedere questo esclusivo locale e soprattutto per assaggiare una pizza che sicuramente sarà ai massimi livelli come tutto quello che fa Flavio Briatore.